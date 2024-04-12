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Євросоюз готує окремий режим санкцій для Росії – DW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Євросоюз готує окремий режим санкцій для Росії – DW
Жозеп Боррель підтвердив, що країни Євросоюзу обговорюють «новий окремий режим санкцій щодо Росії»
фото з відкритих джерел

Очікується, що рішення щодо окремого режиму санкцій проти РФ буде ухвалене до виборів Європарламенту 6-9 червня

З кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні відповідальних за погіршення становища всередині країни. Про це пише DW.

Згідно з наявним у розпорядженні редакції документом, ініціаторами створення цього режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. На їхню думку, існують вагомі підстави для запровадження санкційного режиму щодо РФ за аналогією з іншими санкціями проти режимів таких країн як Білорусь, Іран, Північна Корея, Венесуела.

«Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону», – йдеться в документі. 

Наприклад, пропонується запроваджувати санкції проти представників «репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання (це можуть бути прокурори, суди, пенітенціарні установи)».

Пропозицію, за даними DW, передали до зовнішньополітичної служби Європейського Союзу 28 лютого.

10 квітня під час виступу в Європейському парламенті верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що країни Євросоюзу обговорюють «новий окремий режим санкцій щодо Росії». Він висловив сподівання, що цей режим затвердять швидко. 

Очікується, що рішення буде ухвалене до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

Як повідомлялося, санкції продовжуватимуть підривати ключові ресурси для РФ. Санкційна ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що збільшує час та вартість придбання товарів, які вона колись могла купувати вільно. Від цього страждає російська оборонна промисловість.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

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Теги: Європейський союз санкції

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