Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію



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Переговори уряду України і делегації з ЄС Фото: Пресс-служба Кабміна

Мета українського уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року, зазначив Гончарук

Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Йдеться про міжнародну технічну допомогу, яку надають міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації.

«Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію. Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією... Жодних чиновників і черг! Держава буде зручним сервісом для людей», — написав Гончарук.

Він уточнив, що мета його уряду — у 2020 році оцифрувати 80% найбільш популярних державних послуг, а до 2024-го — 100% держпослуг.

До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.