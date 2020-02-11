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    Економіка та фінанси

    Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію

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    Переговори уряду України і делегації з ЄС - Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію
    Переговори уряду України і делегації з ЄС
    Фото: Пресс-служба Кабміна

    Мета українського уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року, зазначив Гончарук

    Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

    Йдеться про міжнародну технічну допомогу, яку надають міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації.

    «Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію. Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією... Жодних чиновників і черг! Держава буде зручним сервісом для людей», — написав Гончарук.

    Він уточнив, що мета його уряду — у 2020 році оцифрувати 80% найбільш популярних державних послуг, а до 2024-го — 100% держпослуг.

    До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».

    Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.

    Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.

    ЄС міністр фінансування Олексій Гончарук діджиталізації
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