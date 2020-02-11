Євросоюз виділить Україні 25 млн євро на діджиталізацію
Мета українського уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року, зазначив Гончарук
Кабінет міністрів підписав з представниками Європейського Союзу нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні. Вона передбачає виділення Україні 25 мільйонів євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Йдеться про міжнародну технічну допомогу, яку надають міністерству цифрової трансформації на підтримку проєктів із цифровізації.
«Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію. Діджиталізація — це, перш за все, перемога над корупцією... Жодних чиновників і черг! Держава буде зручним сервісом для людей», — написав Гончарук.
Він уточнив, що мета його уряду — у 2020 році оцифрувати 80% найбільш популярних державних послуг, а до 2024-го — 100% держпослуг.
До слова, «Укрзалізниця» дозволила пасажирам використовувати цифрове водійське посвідчення із мобільного застосунку «Дія».
Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський, прем'єрміністр Олексій Гончарук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентували мобільний застосунок «Дія». Завдяки ньому у смартфоні можна буде зберігати електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію авто.
Майже 800 тисяч українців завантажили мобільний застосунок «Дія» за дві доби.