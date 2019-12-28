«Укртелеком» відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%



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«Укртелеком» планував з нового року підвищити тарифи майже на чверть

Підняття тарифів відкладено «зважаючи на соціальну значимість для населення»

ПАТ «Укртелеком» відклав підвищення цін на послугу фіксованої телефонії з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Зростання витрат на надання послуг зв’язку, як у компанії, так і у галузі в цілому, викликало необхідність підвищення цін. Це вже відобразилося в поступовому збільшенні цін на ринку мобільного зв’язку», - зазначили у компанії.

У той же час, «Укртелеком» пояснив, що знайшов можливість стримати подорожчання своєї послуги фіксованої телефонії в межах України, «зважаючи на її соціальну значимість для населення».

Напередодні повідомлялося, що «Укртелеком» з нового року підвищить тарифи майже на чверть.

Нагадаємо, компанія «Укртелеком» вирішила з 1 лютого 2020 року припинити надання послуг фіксованого телефонного зв'язку за допомогою таксофонів. Зазначається, що через доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо) послуги таксофонії «втратили соціальну значимість».

Раніше повідомлялося, що мобільним операторам заборонили стягувати плату без згоди абонента.