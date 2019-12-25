Божевілля. У групі «Першого грудня» оцінили мовну ініціативу депутата Бужанського



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Скандальний нардеп зі «Слуги народу» Максим Бужанський запропонував Раді продовжити навчання в українських школах російською мовою

Мирослав Маринович стурбований останньою гуманітарною ініціативою «слуги народу»

Правозахисник, представник групи «Перше грудня», віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович вважає, що гуманітарні питання для цієї влади відійшли на другий план, а на першому – економічні. Таку думку Маринович висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку правознавця, якщо команда прем’єра Олексія Гончарука зможе досягти позитивних результатів «на економічній ниві, тоді не страшно, що ці питання вийшли на перший план». «Це нормальний процес. Головне, щоби не було відкатів, які треба буде знову надолужувати», - наголосив правозахисник.

Що ж до мови, то Маринович сподівається, що «проєкт закону про скасування Закону про державну мову - це божевільна особиста ідея нардепа Бужанського, а не той випадок, як у Росії, коли Жириновський озвучує те, що не може сказати Путін».

Як повідомлялося, 31 жовтня скандальний нардеп зі «Слуги народу» Максим Бужанський запропонував Раді продовжити у школах викладання російською мовою до 2023 року. «Як ви пам'ятаєте, російськомовні школи повинні перейти на українську з 2020 року. А всі решта з 2023. Це суто дискримінаційна норма, і я вніс законопроект, який скасовує її. 23, так з 23-го, так би мовити», - написав Бужанський.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Міністр зазначила, що в таких школах, які переважно будуть навчатися українською мовою, залишиться можливість вивчати рідну мову або літературу, власне, рідною мовою.

До відома, 16 липня мовний закон набув чинності.

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