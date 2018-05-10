Кабмін спростив умови ведення бізнесу в Україні

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Уряд ухвалив концепцію саморегулювання в Україні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про дерегуляцію бізнес-відносин в Україні.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 10 травня.

Зокрема, Кабмін затвердив ризик-орієнтований підхід до здійснення перевірок бізнесу. Цей підхід передбачає аналіз ризиків діяльності підприємств та перевірку лише найбільш ризикових об'єктів, які можуть мати порушення.

Також Кабмін ухвалив концепцію саморегулювання в Україні. Саморегулювання бізнесу дозволить підприємствам об'єднуватись у саморегульовані організації та забрати у держави функції регулювання різноманітних сфер виробництва.

Крім цього, в уряді запустили пілотні проекти гарантування кредитів для малих підприємств та запровадили заходи для підтримки малого та середнього бізнесу.

Також Кабінет міністрів затвердив план заходів для реалізації стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року.

Так, згідно з рішенням уряду, план заходів щодо стратегії розвитку малого та середнього бізнесу передбачає: створення порталу МСП (малого і середнього підприємництва) на базі офіційного сайту Мінекономрозвитку України;

створення Офісу розвитку МСП при Мінекономрозвитку;

реалізацію проекту щодо часткового забезпечення кредитів для МСП;

створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва;

впровадження програм розвитку МСП у відповідності з пріоритетами інших стратегічних і програмних документів;

удосконалення регуляторних процедур, які регулюють діяльність МСП. Відповідальні за реалізацію цього плану міністерства та інші органи влади будуть щоквартально звітувати про виконання належних заходів.

Раніше президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку», якою передбачене фінансування малого та середнього бізнесу