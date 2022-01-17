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    Економіка та фінанси

    Канадський уряд провів помилкових платежів на $20 млн

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    Уряд Канади надіслав 22 170 платежів не на ті банківські рахунки - Канадський уряд провів помилкових платежів на $20 млн
    Уряд Канади надіслав 22 170 платежів не на ті банківські рахунки
    фото з відкритих джерел

    Помилкові транзакції становили лише 0,0053% від усіх платежів

    Уряд Канади протягом минулого фінансового року помилково розіслав платежів на загальну суму майже 26 млн доларів (близько 20 млн доларів США). Про це повідомляє CBC News.

    «Відповідно до оприлюднених у парламенті даних, між 1 квітня 2020 року та 31 березня 2021-го уряд надіслав 22 170 платежів не на ті банківські рахунки», – йдеться у матеріалі.

    «Хоча уряд зміг повернути минулого року 7,1 млн дол. хибних платежів, ще 10,2 млн значаться в документах як «такі, що не очікуються до повернення», – зазначає видання.

    Проте в уряді переконують, що все ж таки сподіваються повернути 8,6 млн із цих коштів протягом наступних років.

    За даними Агентства державної служби та закупівель Канади, помилкові транзакції становили лише 0,0053% від усіх платежів.

    Речниця відомства Стефані Гамель пояснила, що суттєве зростання кількості помилкових фінансових операцій пов’язане зі значним загальним приростом платежів, які федеральний уряд направляв фізичним та юридичним особам для підтримки в умовах пандемії Covid-19.

    Теги: США уряд
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    Канадський уряд провів помилкових платежів на $20 млн