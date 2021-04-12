Кариби запускають цифрову валюту. Це перший в світі проєкт такого роду.

Це перший в світі проєкт такого роду

Запущено в обіг DCash — цифрову валюту Карибського басейну.

Про це повідомляє Citizenship by investment.

Випуском східнокарибського долара опікується фінтех-компанія у партнерстві зі Східно-Карибським центральним банком (ECCB).

Як підкреслює ECCB, DCash — це не криптовалюта, а офіційний платіжний засіб. Його випущено центральним банком для бізнесу та фізичних осіб, для яких створено спеціальні додатки для трансакцій з цифровою валютою.

Цифровий східнокарибський долар використовуватиметься поряд із звичайним. Його можна буде отримати за готівку або конвертувати частину коштів з банківського рахунку. Можливий і зворотний процес — переведення цифрової валюти у звичайну.

Пілотний проєкт повинен продемонструвати функціональність та ефективність цифрової валюти в багатонаціональній фінансовій екосистемі.

Спочатку ECCB запускає DCash в чотирьох з восьми країн Східно-Карибського валютного союзу (ECCU):

Антигуа і Барбуда

Гренада

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Загалом східнокарибський долар як місцева валюта, прив'язана до долара США, обертається в шести з восьми країн Карибського басейну. Її випуском займається ECCB.

54% центробанків у світі, що брали участь в опитуванні Світового банку ще у 2019 році, на даний час вивчають питання випуску власної цифрової валюти.