Кариби запускають цифрову валюту
Це перший в світі проєкт такого роду
Запущено в обіг DCash — цифрову валюту Карибського басейну.
Про це повідомляє Citizenship by investment.
Випуском східнокарибського долара опікується фінтех-компанія у партнерстві зі Східно-Карибським центральним банком (ECCB).
Як підкреслює ECCB, DCash — це не криптовалюта, а офіційний платіжний засіб. Його випущено центральним банком для бізнесу та фізичних осіб, для яких створено спеціальні додатки для трансакцій з цифровою валютою.
Цифровий східнокарибський долар використовуватиметься поряд із звичайним. Його можна буде отримати за готівку або конвертувати частину коштів з банківського рахунку. Можливий і зворотний процес — переведення цифрової валюти у звичайну.
Пілотний проєкт повинен продемонструвати функціональність та ефективність цифрової валюти в багатонаціональній фінансовій екосистемі.
Спочатку ECCB запускає DCash в чотирьох з восьми країн Східно-Карибського валютного союзу (ECCU):
- Антигуа і Барбуда
- Гренада
- Сент-Кітс і Невіс
- Сент-Люсія
Загалом східнокарибський долар як місцева валюта, прив'язана до долара США, обертається в шести з восьми країн Карибського басейну. Її випуском займається ECCB.
54% центробанків у світі, що брали участь в опитуванні Світового банку ще у 2019 році, на даний час вивчають питання випуску власної цифрової валюти.