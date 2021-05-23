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    Кулеба обговорив з єгипетським міністром евакуацію українців з Палестини

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    Кулеба високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту - Кулеба обговорив з єгипетським міністром евакуацію українців з Палестини
    Кулеба високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту
    Фото з відкритих джерел

    Лідери дипломатії двох країн будуть готувати візит Зеленського до Єгипту

    У неділю, 23 травня, відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі. Як інформує пресслужба МЗС, розмова відбулася на запит української сторони.

    Глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто Президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між Сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування.

    Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектору Газа через Єгипет. Дмитро Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів.

    Самех Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із Сектору Газа. Співрозмовники розглянули інші актуальні питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

    Як відомо, за посередництва Єгипту після майже двотижневого протистояння було досягнуто перемирʼя між урядом Ізраїлю та палестинськими збройними формуваннями.

    Раніше українське посольство в Ізраїлі повідомляло про наміри евакуювати із сектора Газа понад 140 громадян України, однак вона ускладнювалась бойовими діями, що точились в регіоні. Серед пріоритетних маршрутів евакуації розглядався і Єгипет.

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    Теги: МЗС Ізраїль Єгипет посольство Палестина Дмитро Кулеба влада населення евакуація
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    Кулеба обговорив з єгипетським міністром евакуацію українців з Палестини