Держсекретар США пообіцяв надати Палестині $360 млн допомоги

Держсекретар Ентоні Блінкен висловив глибокі співчуття від імені США палестинським родинам, які втратили своїх близьких внаслідок обстрілів

Блінкен висловив прихильність США до відновлення відносин з Палестинською адміністрацією і палестинським народом

Сполучені Штати Америки надають палестинському народові понад $360 млн термінової допомоги, зокрема на відбудову Сектора Газа, та подбають, аби цими коштами не скористався «Хамас».

Про це заявив державний секретер США Ентоні Блінкен після переговорів з очільником Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у столиці автономії Рамаллі.

«Ми проситимемо міжнародне співтовариство допомагати у відбудові Гази тільки в тому разі, якщо є впевненість: те, що буде відновлено, не буде втрачено знову через рішення «Хамас» завдати нових ракетних ударів», – сказав Блінкен.

Він висловив глибокі співчуття від імені Сполучених Штатів родинам, які втратили своїх близьких внаслідок обстрілів.

Блінкен висловив прихильність США до відновлення відносин з Палестинською адміністрацією і палестинським народом, «побудованих на взаємній повазі і загальній переконаності, що і палестинці, і ізраїльтяни заслуговують рівної свободи, безпеки, можливостей і гідності».

За словами держсекретаря, він повідомив Аббасу про намір США надати палестинцям у 2021 році 75 млн доларів додаткової допомоги для розвитку та економіки, 5,5 млн – негайної допомоги в разі стихійних лих у Газі та понад 32 млн – для агентства ООН з допомоги палестинським біженцям.

«Загалом ми надаємо термінову підтримку палестинському народові на суму понад 360 мільйонів доларів», – зазначив Блінкен.

Він додав, що США й надалі рішуче виступатимуть проти будь-яких односторонніх провокаційних дій, які можуть призвести до зростання насильства й підривають перспективи справедливого й довготермінового врегулювання конфлікту між палестинцями та ізраїльтянами, що «в кінцевому підсумку вимагає створення двох держав».

Як відомо, Блінкен у понеділок почав турне на Близький Схід, в ході якого відвідає Єрусалим, Рамаллу, а також Єгипет і Йорданію в рамках «інтенсивної дипломатії» США, спрямованої на зняття напруженості в палестино-ізраїльському конфлікті.

Раніше Палестина оцінила попередні збитки Сектору Газа від обстрілів з боку Ізраїлю у $150 млн.

Також Ізраїль підрахував вартість протистояння з палестинцями.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив, що кабінет безпеки одностайно схвалив перемир'я в Секторі Газа. Міністри погодилися прийняти єгипетську посередницьку ініціативу щодо перемир'я без будь-яких умов.

При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені.

Джерело: Укрінформ