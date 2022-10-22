Міноборони відреагувало на удари рашистів по електростанціях

«Ворог підвищив ставку, зруйнувавши напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання»

Російські терористи обстрілюють електростанції та очікують, що від холоду загинуть тисячі людей. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Одна крилата ракета, спрямована росіянами на житловий будинок, може знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доведено агресором. Але їхньому політичному лідерству цього недостатньо. Ворог підвищив ставку, зруйнувавши напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання», – йдеться в повідомленні.

Міноборони зазначає, що ворог очікує, що від холоду загинуть тисячі людей. – «Але про спротив українського народу ворог нічого не дізнався».

Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт. Згодом голова ОВА показав наслідки прильотів.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на обстріли на назвав кількість ракет, якими рашисти атакували Україну.