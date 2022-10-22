Атака на Луцьк: ворог поцілив в енергооб'єкт

Над місцем вибуху у Луцьку видніється дим

Частина Луцька залишилась без електроенергії

У суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Про це повідомили місцеві мешканці, згодом цю інформацію підтвердив мер Луцьк Ігор Поліщук.

Міський голова також повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. «На місці працюють рятувальники. Деталі згодом», – сказав він.

Наразі відсутня електроенергія в частині міста.

Поліщук закликав містян зробити запаси води.

Крім того, ударною хвилею пошкоджено приватний будинок. Одна цивільна особа отримала опіки. За попередньою інформацією, загиблих немає, додав Поліщук.

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.