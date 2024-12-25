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Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Холдинг Фірташа Ostchem відреагував на повідомлення про банкрутство
Український азотний холдинг Ostchem, який спеціалізується на виробництві добрив, продовжує повноцінно працювати в Україні
фото: Ostchem, Facebook

Черкаський «Азот» та «Рівнеазот» продовжують відвантажувати продукцію згідно з діючими контрактами

У зв'язку з інформацією, поширеною сьогодні низкою медіа про відкриття Земельним судом Зальцбурга провадження у справі про банкрутство холдингу Ostchem Holding GmbH (Австрія) фінансово-промислова група Group DF заявила, що початок процедури банкрутства згаданої компанії є логічним. Про це йдеться у заяві пресслужби Group DF. 

Group DF зазначила, що компанія Ostchem Holding GmbH (Австрія) володіла виключно єдиним титановим активом – «Кримським титаном», який група втратила через війну.

Тож, зазначили у Group DF, втрата цього активу в Криму є «логічною причиною початку процедури банкротства».

Фінансово-промислова група наголошує, що український азотний холдинг Ostchem, який спеціалізується на виробництві добрив, жодним чином не пов’язаний з австрійським холдингом та продовжує повноцінно працювати в Україні: підприємства Черкаський «Азот» та «Рівнеазот» продовжують відвантажувати продукцію згідно з діючими контрактами та на 100% виконувати свої зобов'язання. 

Ostchem Holding AG – холдингова компанія, яка об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. OSTCHEM Holding входить до складу фінансово-промислової групи Group DF Дмитра Фірташа. Група володіє компаніями і підприємствами в Східній, Центральній Європі та Центральній Азії, включаючи Україну, Естонію, Росію, Швейцарію, Італію.

Нагадаємо, австрійський суд ухвалив рішення, згідно з яким український бізнесмен Дмитро Фірташ не може бути екстрадований до Сполучених Штатів у межах тривалого судового процесу, пов’язаного зі звинуваченнями у корупції. Прокуратура заявила, що планує подати апеляцію і має час до 16 грудня.

Додамо, що Фірташ звинувачується у США у змові з метою сплати хабарів в Індії за права на видобуток титану, який використовується у виробництві реактивних двигунів. Сам Фірташ заперечує всі звинувачення і наполягає на своїй невинуватості.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру Дмитру Фірташу, а також його топменеджерам у привласненні державного газу вартістю 18 млрд грн. У серпні минулого року за цією справою в Україні заарештовано активи Фірташа на суму 7,4 млрд грн.

До слова,  олігарх Дмитро Фірташ судиться з президентом Володимиром Зеленським через застосування до нього персональних санкцій.

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Теги: бізнес Дмитро Фірташ Австрія

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