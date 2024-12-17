«Це замкнене коло»: розкрито причини економічного хаосу в Китаї
WSJ: економіка Китаю переживає кризу через надлишок потужностей
Економіка Китаю зазнає труднощів через надлишок виробничих потужностей та зниження попиту. Про це пише The Wall Street Journal. Це призводить до того, що компанії знижують ціни, скорочують інвестиції та звільняють співробітників, що, у свою чергу, посилює спад споживчих витрат.
У відповідь на таку тенденцію покупці вважають за краще відкладати великі покупки, очікуючи подальшого зниження цін. Зазначається, що ситуація, що склалася в країні, вже перетворилася на справжній економічний хаос. «Це стає порочним колом», – зазначила директор Китайського дослідницького центру Пенелопа Прайм.
У матеріалі як приклад наводиться Shandong Chenming Paper, що виробляє папір. Компанія спробувала впоратися з надлишком потужностей, знизивши ціни на розпродаж запасів. Однак збитки тільки зросли, і накопичена заборгованість досягла $250 млн, що призвело до судових позовів кредиторів та заморожування рахунків. В результаті компанія зупинила майже 75% виробництва.
Раніше стало відомо, що Китай розглядає можливість схвалення випуску понад 10 трлн юанів ($1,4 трлн) додаткового боргу протягом кількох років для пожвавлення «своєї крихкої економіки». Поточні пріоритети політики насамперед зосереджені на вирішенні проблеми прихованого боргу місцевих органів влади, потім на стабільності фінансової системи і, нарешті, на підтримці внутрішнього попиту.
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