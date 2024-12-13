ЮНЕСКО визначила найкрасивіший вокзал у світі

ЮНЕСКО визнала найкрасивішим вокзалом у світі станцію у австрійському Санкт-Вольфгангу

Залізнична станція в Санкт-Вольфгангу, розташованому у відомому своїми альпійськими озерами історичному регіоні Зальцкаммергут, отримала Версальську премію ЮНЕСКО як найкрасивіший вокзал у світі. Про це повідомила газета Der Standard.

Вокзал приймає пасажирів гілки вузькоколійної зубчастої залізниці, що сполучає центр курортного Санкт-Вольфганга (542 м над рівнем моря) із станцією біля вершини гори Шафберг (1782 м). При цьому маршрут починається у федеральній землі Верхня Австрія, а його фінальна точка розташована у землі Зальцбург. Лінія розпочала роботу у 1893 році.

Нову будівлю вокзалу було зведено у 2023 році. Його відрізняють панорамні вікна з видом на озеро Вольфгангзее. Двоповерхове приміщення станції виконане із застосуванням деревини, скла та сталевих конструкцій. Особливістю будівництва є дах хвилеподібної форми.

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«У музейній зоні відвідувачі можуть дізнатися цікаві факти про історію судноплавства Шафбергбан і Вольфгангзее. Старий локомотив 1893 року є центральним елементом виставки», – йдеться у статті

Версальську премію ЮНЕСКО було засновано у 2015 році. Її вручають за досягнення в архітектурі та дизайні. Журі оцінює оформлення різноманітних архітектурних об'єктів, поділених на категорії: вокзали, аеропорти, університетські кампуси, спортивні споруди, музеї, торгові центри, готелі та ресторани.

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