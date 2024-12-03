Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України
Ексзаступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря
фото: Державне бюро розслідувань, Telegram

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який наразі є адвокатом. Йому повідомлено про підозру в одержанні хабара та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України. 

За інформацією Укрправди, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. 

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду.

Колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду
Колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду
фото: Офіс Генерального прокурора України

Очолював злочинну організацію колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Її учасники, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення в інтересах злочинної організації.

Учасники злочинної організації залучали до своєї діяльності інших працівників суду, які за їх вказівками за матеріальну винагороду втручались у розподіл судових справ та призначали у них «своїх» суддів.

Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників схеми повідомлено про підозру, у тому числі за створення та участь у злочинній організації.

Наразі прокурори внесли до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн. 

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства. Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік. Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Читайте також:

Теги: бізнес адвокат суддя корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон про підвищення податків мав набути чинності 29 листопада
Публікацію закону про підвищення податків перенесено – нардеп
29 листопада, 09:08
Поїзди слідують без зупинки повз станцію
У Києві зачинено станцію метро «Вокзальна» через підозрілу знахідку
25 листопада, 12:55
Вибухи в районі Калуги пролунали після опівночі
Дрони атакували військовий завод «Тайфун» у Калузі. Що про нього відомо
25 листопада, 08:08
Роберт Ф. Кеннеді-молодший очолить міністерство охорони здоров’я та суспільних послуг
Трамп оголосив нові призначення до адміністрації
18 листопада, 08:20
Заходи з обмеження споживання діятимуть упродовж дня
Графіки відключень світла повертаються: «Укренерго» зробило заяву
13 листопада, 09:04
«Реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року»
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
12 листопада, 18:04
Без західних товарів та технологій російська економіка затихне
Чому економіка Росії досі не рухнула
12 листопада, 16:59
Росіяни побоюються зниження цін на нафту
Російські олігархи побоюються, що Трамп обвалить ціни на нафту
7 листопада, 06:40
ХАМАС вимагає від США певних дій щодо Ізраїлю
Угруповання ХАМАС висунуло вимогу до США на тлі перемоги Трампа
6 листопада, 16:02

Кримінал

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України
ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України
Підприємство незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на будівництво сироварні
Підприємство незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на будівництво сироварні
Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річний водій отримав підозру
Вищий антикорупційний суд конфіскував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
Вищий антикорупційний суд конфіскував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
Заволодіння землею на Сумщині: слідство у справі Сольського завершено
Заволодіння землею на Сумщині: слідство у справі Сольського завершено
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу
Стало відомо, хто першим вніс мільйони застави за Крупу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
31K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
24K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
13K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
7229
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua