ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду України

Ексзаступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який наразі є адвокатом. Йому повідомлено про підозру в одержанні хабара та участі у злочинній організації (ч. 2 ст. 368, ч. 1 ст. 255 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

За інформацією Укрправди, йдеться про колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду.

Колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їх родин, адвокатів і працівників суду фото: Офіс Генерального прокурора України

Очолював злочинну організацію колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Її учасники, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення в інтересах злочинної організації.

Учасники злочинної організації залучали до своєї діяльності інших працівників суду, які за їх вказівками за матеріальну винагороду втручались у розподіл судових справ та призначали у них «своїх» суддів.

Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників схеми повідомлено про підозру, у тому числі за створення та участь у злочинній організації.

Наразі прокурори внесли до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства. Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік. Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.