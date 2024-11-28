Харків запровадить диференційований сигнал повітряної тривоги

Терехов: Коли будемо мати таку систему, то зовсім по-іншому лунатимуть повітряні тривоги, охоплюватимуть інший час

Мер Терехов обіцяє полегшення для бізнесу, який потерпає від постійних тривог у прифронтовому мегаполісі

У Харкові триває робота над розробкою диференційованого сигналу повітряної тривоги. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

«Ми працюємо над диференціацією повітряних тривог, і коли будемо мати таку систему, то зовсім по-іншому лунатимуть повітряні тривоги, охоплюватимуть інший час», – поділився Терехов.

Мер має надію, що це позитивно вплине на бізнес, який хоче розпочинати свою роботу в Харкові.

Крім цього, вже сьогодні у Харкові працюють над новою енергетичною системою − так званим «енергетичним островом» для того, щоб Харків не залежав від інших міст і регіонів України, оскільки місто не має власної генерації.

В інтервʼю «Главкому» Терехов розповів, що місто співпрацює з міжнародними партнерами − Світовим банком, урядом Німеччини, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком, з такими агенціями, як USAID, для того, щоб місто мало незалежну генерацію.

Нагадаємо, у Харкові російські війська вранці в понеділок, 25 листопада, вдарили по Київському району. Стало відомо, що, ймовірно, удар по центру Харкова було завданоракетою С-400, а кількість постраждалих зросла до 19. За попередніми підрахунками в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок, додав Терехов.

Також 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей. Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Як відомо, Російська Федерація останнім часом атакує Харків новим типом озброєння – безпілотними літальними апаратами. Вже не раз було зафіксоване влучання російського БпЛА в житлові будинки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону.