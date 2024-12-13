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«Не піхота вирішує хід війни». Марія Берлінська назвала людей, які є ключовими для України в цей час

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Не піхота вирішує хід війни». Марія Берлінська назвала людей, які є ключовими для України в цей час
Під час виступу на GET Business Festival Берлінська також заявила, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, оскільки вже сформована «вісь зла»
фото: glavcom.ua

«Виробник, інженер, винахідник, я це повторюю з 2014 року, – це найважливіші люди в країні. Саме вони вирішують хід війни»

Волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що хід війни вирішують розробники, інженери та виробники. Волонтерка вважає, це «найголовніше, що всі мають зрозуміти». Її заява прозвучала під час виступу на GET Business Festival, повний текст якого публікує «Главком».

«При всій повазі до моїх побратимів на фронті, не піхота вирішує хід війни. Глобально вирішують винаходи, вирішують deepstrike (системи, які дозволяють уражати ворожі цілі далеко за лінією зіткнення), коли ми розбиваємо спроможності ворога на глибині сотень кілометрів. Вирішують дешеві fpv-дрони, вартістю $300-500, які можуть спалити російський танк вартістю $2 млн і випередити наслідки роботи цього танку на сотні мільйонів. Вирішують спектральні аналізатори найпримітивніші, які можуть попередити, чи полює вже російський дрон на наші позиції чи ні. Вирішують антидронові рушниці», – пояснила Берлінська.

Крім цього, підкреслює волонтерка, для виробників, інженерів, розробників потрібно створити максимально сприятливі умови. «Від моменту, коли вони отримують комплектуючі, має бути зелений коридор і не повинен стояти на кордоні митник чи Державна служба експортного контролю…», – додала Берлінська.

Громадська діячка наголосила: Україна на понад 90% залежна від комплектуючих з різних країн. 

«Ми не повинні кошмарити виробника якимись постійними перевірками. Ми повинні дати можливість забронювати людей, ми повинні дати перехідні контракти для того, щоби була певна прогнозованість. Ти не можеш створити бізнес без можливості подивитися на рік чи декілька років вперед. Перехідні контракти дають можливість не впиратися у календарний, фінансовий рік», – пояснила волонтерка. Вона додала, що для бізнесу дуже важлива стабільність, щоби він «не тікав кудись закордон, щоби не викачувалися наші мізки».

Раніше Берлінська заявила, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни, оскільки вже сформована «вісь зла». За її словами, всі диктаторські режими вже починають обʼєднуватися, тому важливо активніше розвивати мілтек-бізнес (від англ. Military technology business – військово-технічний бізнес – «Главком»). 

Як пояснює Берлінська, на початку вторгнення Україна була більш прогресивнішою у цьому напрямку, саме за рахунок швидкості, гнучкості нестандартних рішень та асиметричних відповідей.

Також деякі презентації оборонних проєктів, які потрапляють на стіл президента Володимира Зеленського, містять дуже багато нерелевантної інформації. Так працює вертикаль брехні, коли намагаються обманути вище військово-політичне керівництво, думаючи, що цього ніхто не помітить. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

На думку волонтерки, Верховному головнокомандувачу треба створити Інженерну ставку.

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Теги: державна служба війна бізнес Марія Берлінська

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