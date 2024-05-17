Хто нажився на зведенні фортифікацій на Харківщині? Силовики назвали фірми і прізвища

Керівник однієї з компаній, яка була залучена до будівництва фортифікацій, є фігурантом кримінального провадження із заволодіння бюджетних мільйонів

Деякі компанії отримували контракти без жодних тендерів або конкурентних процедур

Будівництвом фортифікацій на Харківщині займалися фірми, які були зареєстровані у 2022-2023 роках, а засновники яких мають російське або кримінальне минуле. Про це йдеться у новому матеріалі «Главкома».

«Слобожанська будівельна компанія 1» – засновники фірми мають російський бекграунд

Однією з компаній, яка мала сприяти будівництву укріплень була «Слобожанська будівельна компанія 1». Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації у грудні 2022 року підписав з нею контракт на 82,38 млн грн, що передбачав поставку виробів з дроту. До слова, закупка відбувалася без застосування жодних тендерів або конкурентних процедур.

НАБУ зацікавилися фірмою одразу ж після того, як департамент ЖКГ перерахував ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» 82 млн грн за дріт. Згодом правоохоронці зафіксували корупційну схему: компанія-підрядник поклала 77,3 млн грн на рахунок посередника ТОВ «Інтер-Канат» як оплату за будматеріали. Далі ТОВ «Інтер-Канат» розкинув 48,9 млн грн виробнику колючого дроту і трьом постачальникам канатів. Ще 1,4 млн грн списано на транспортування замовлених виробів.

Слідство підрахувало: різниця між коштами, отриманими ТОВ «Інтер-Канат» від ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» і перерахованими постачальникам колючого дроту та канатів склала 27 млн грн. НАБУ вважає, що у 27 млн грн є ще і суттєва накрутка ціни на виріб, який купували чиновники Харківської ОДА.

Згодом виявилося, що харківське ТОВ «Слобожанська будівельна компанія 1» було створено 14 листопада 2022 року, тобто за місяць до договору на 82 млн грн. Початковими засновниками компанії були четверо харків’ян Андрій Колос, Віктор Лимаренко, Микита Рожков, Андрій Строгий і мешканець Полтавщини Олександр Сорочинський.

Наступного року після створення фірми, її почали покидати засновники. Першим зі складу вийшов Рожков, донедавна депутат Харківської райради від ОПЗЖ. Вслід за ним вийшов Строгий, потім Сорочинський, далі Колос, член виконавчого комітету Харківської міської ради. Єдиним засновником та власником числиться Віктор Лимаренко.

Як дослідив Харківський антикорупційний центр, у 2018 року пан Лимаренко був у складі засновників фірми «Промдизайн» із російського Бєлгорода. У російському реєстрі до цієї компанії прив’язаний номер телефону 7(472)-220-03-33, за яким також підтягує «Белгородский промтранспроект». Директором фірми вказаний Рожков Олександр В’ячеславович. Людина з таким ПІБ та громадянством РФ була серед засновників ТОВ «Дюна», власником якої є вище згаданий Микита Рожков, а директором – Віктор Лимаренко.

ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Трансбудсервіс» та кримінальні провадження

Також до будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині службовці департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу долучили ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Трансбудсервіс» із Черкас.

Ця фірма теж з’явилася нещодавно: у квітні 2023 року, а вже у лютому 2024-го отримала «фортифікаційних» підрядів на 150 млн грн.

За даними аналітичної системи Youcontrol, засновником та власником ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Трансбудсервіс» є черкащанин Віталій Охота. Проте контактний номер телефону компанії веде до іншої фірми Охоти, дуже схожої за назвою – ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс».

Як виявилося, ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» має кримінальний бекграунд. Зокрема, компанія є фігурантом кримінального провадження із заволодіння бюджетних мільйонів під час будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини у Черкаській області.

Також у судовому реєстрі збереглося ще одне кримінальне провадження 2017 року. У ньому поліція підозрювала ТОВ «Альянс-Трансбудсервіс» та посадовців Білозірської сільської ради на Черкащині у зловживаннях на дрібних закупівлях.

Якою була розв’язка згаданих історій, у яких згадується власник черкаської компанії, що зводить нині фортифікації на Харківщині, судовий реєстр замовчує.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на його доручення відбудеться засідання, де всі учасники будівництва фортифікаційних споруд в області прозвітують про виконані роботи.