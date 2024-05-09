Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів

Виробники зброї отримуватимуть пільгові кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу

«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави»

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у себе в Facebook.

«Верховна Рада щойно ухвалила закон з поправкою мого авторства, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5-7-9», – повідомив депутат.

Йдеться про проєкт Закону щодо внесення змін до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання» (реєстр. №5473-д від 23.03.2023 року).

«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі – і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона», – наголосив Кисилевський.

За словами нардепа, для виробників зброї пільгові кредити за ставкою 7% надаватимуться на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу. Максимальна сума кредиту складає 500 млн грн, адміністрування програми покладається на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомлялося, Україна може використовувати зброю, яку ЗСУ отримали від Італії, лише в межах своїх кордонів. «Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України», – заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Нагадаємо, Україна 28 квітня отримала озброєння з нового пакета допомоги від США – ідеться про партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів. За даними видання The New York Times, це був перший внесок із військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула 29 квітня.