Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
Виробники зброї отримуватимуть пільгові кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу
фото ілюстративне

«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави»

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомив заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у себе в Facebook.

«Верховна Рада щойно ухвалила закон з поправкою мого авторства, який відкриває можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу мати доступ до програми дешевих кредитів «5-7-9», – повідомив депутат.

Йдеться про проєкт Закону щодо внесення змін до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» щодо врегулювання деяких питань здійснення ринкового нагляду та відповідальності суб'єктів господарювання» (реєстр. №5473-д від 23.03.2023 року).

«Розвиток власного виробництва має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики Зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі – і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона», – наголосив Кисилевський.

За словами нардепа, для виробників зброї пільгові кредити за ставкою 7% надаватимуться на інвестиційні цілі, під 9% – на фінансування оборотного капіталу. Максимальна сума кредиту складає 500 млн грн, адміністрування програми покладається на Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Як повідомлялося, Україна може використовувати зброю, яку ЗСУ отримали від Італії, лише в межах своїх кордонів. «Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України», – заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Нагадаємо, Україна 28 квітня отримала озброєння з нового пакета допомоги від США – ідеться про партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів. За даними видання The New York Times, це був перший внесок із військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула 29 квітня.

Читайте також: Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
Теги: Верховна Рада зброя депутат закон фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи створять у Європі власну ядерну бомбу?
Добре, що Європа вчиться на чужих помилках. Погано, що на наших
22 квiтня, 21:03
За словами Пєскова, ситуація на фронті «далеко не сприятлива для української сторони»
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
18 квiтня, 16:38
Як повідомлялося, Україна виробляє безпілотні літальні апарати, які здатні подолати більш ніж тисячу кілометрів
Україна створила дрон, який може пролетіти 3 тис. км – The Economist
18 квiтня, 20:26
Збільшення бюджету на 20% означатиме додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС
Єврокомісар пояснив, як вступ України позначиться на бюджеті ЄС
24 квiтня, 22:02
Білий дім хоче продовжити консультації з союзниками щодо конфіскації заморожених активів РФ
США можуть відмовитися від конфіскації російських активів: причина
25 квiтня, 06:17
Байден: «Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими»
Байден підписав законопроект про допомогу Україні
24 квiтня, 18:11
Чен Ин спостерігав за тактичними навчаннями. Ліворуч ‒ гендиректор ракетного бюро Чан Чан Ха, праворуч ‒ віце-міністр військової промисловості Трудової партії Кореї Кім Чон Сік
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
26 квiтня, 14:11
У Пентагоні впевнені, що в найближчій перспективі ЗСУ суттєво наростять можливості протистояти РФ
Допомога США дасть Україні час, щоб вирішити питання мобілізації – WSJ
29 квiтня, 02:50
Банки Китаю посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, або припинили бізнес, щоб уникнути санкцій США
Китайські фірми йдуть у «підпілля» через платежі з Росії – Reuters
29 квiтня, 10:59

Економіка

Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» має відновити продаж брухту
Глава Федерації роботодавців транспорту: «Укрзалізниця» має відновити продаж брухту
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
Рада надала виробникам зброї доступ до пільгових кредитів
Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам
Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам
«Метінвест» названо прикладом «білого роботодавця»
«Метінвест» названо прикладом «білого роботодавця»
Котирування Platts не мають застосовуватися при розгляді трансфертного ціноутворення – юрист
Котирування Platts не мають застосовуватися при розгляді трансфертного ціноутворення – юрист
Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд
Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
26K
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
22K
Євростат назвав країни ЄС, з яких виїжджає найбільше українців
19K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
8625
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
5342
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Сьогодні, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
Вчора, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua