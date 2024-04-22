Член Рахункової палати подав у відставку

Звільнення Дідика розглядатиме парламент

Член Рахункової палати Андрій Дідик написав заяву на звільнення. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Як зазначив Гончаренко, найближчим часом Верховна Рада винесе звільнення Дідика на голосування.

Член Рахункової палати Андрій Дідик написав заяву на звільнення фото: Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступний тиждень буде багатий на кадрові рішення.

Раніше повідомлялося, у Рахунковій палаті очікується зміна заступника голови – місце Андрія Майснера (обіймає цю посаду з березня 2018 року) займе новообраний член установи Сергій Ключка.

Як повідомляв «Главком», Рахункова палата перебуває у зоні турбулентності: у грудні було призначено чотирьох нових членів, серед них була й Ольга Піщанська, яка очолила установу. А вже у середині березня 2024 року закінчилися шестирічні повноваження ще семи з 13 членів Рахункової палати (Андрія Майснера, Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука). Вони продовжують виконувати свої повноваження. Рішення про їх звільнення належить до компетенції парламенту.