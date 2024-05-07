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31 європарламентар закликав позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
31 європарламентар закликав позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС
Депутати заявили, що дії грузинської влади суперечать дев’яти крокам Єврокомісії
фото з відкритих джерел

Євродепутати вважають, що необхідно переглянути фінансування ЄС державного бюджету та урядових програм Грузії

Депутати Європарламенту закликали високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС. Про це повідомляє Sova.

Авторами заяви є 31 депутат Європарламенту. На їхню думку, спроби змусити замовкнути мирних демонстрантів і застосувати силу у процесі ухвалення закону про іноагентів вийшли за межі дозволеного.

«Така поведінка ще більше посилила напруженість та поляризацію у грузинській політиці та суспільстві», – наголосили євродепутати.

Також парламентарі вказують на те, що ці дії грузинської влади суперечать дев’яти крокам Єврокомісії і що це більше не можна ігнорувати.

«Поведінка уряду Грузії та керівної партії «Грузинська мрія» суперечать зобов'язанням країни-кандидата в ЄС. Відповідно, статус кандидата для Грузії має бути припинено без подальшого прогресу на шляху вступу», – йдеться в заяві.

Євродепутати також вважають, що необхідно переглянути фінансування ЄС державного бюджету та урядових програм Грузії. Депутати зазначили, що вони невпинно працювали, щоб підтримати грузинський народ та його устремління на шляху євроінтеграції, і продовжують це робити, але демократичні критерії для всіх країн-кандидатів однакові, і вони мають їх дотримуватися.

Нагадаємо, Європарламент 25 квітня проголосував за незобов’язуючу резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, доки діятиме закон «Про прозорість іноземного впливу».  

У документі Європейський парламент засудив повторне внесення до парламенту законопроєкту про «іноагентів» і зазначив, що він не відповідає цінностям Європейського Союзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Зазначимо, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

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Теги: Європарламент Грузія депутат Європейський союз

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