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Соратник нардепа Бойка пояснив, чому РНБО не може відібрати у нього звання Героя України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Соратник нардепа Бойка пояснив, чому РНБО не може відібрати у нього звання Героя України
Бойко став стабільним партнером влади, адже завжди є законопроєкти, котрі потребують голосів колишніх «ОПЗЖівців»
фото з відкритих джерел

Небажання образити одного поважного політика гальмує покарання тих осіб, які вже звинувачені у державній зраді?

Влада не позбавляє одного з лідерів депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрія Бойка звання Героя України, тому що він став її стабільним партнером. Завжди є законопроєкти, схвалення яких потребує голосів колишніх «ОПЗЖівців», розповів в коментарі «Главкому» соратник Бойка Григорій Мамка, який є автором ще одного проєкта про позбавлення державних звань та нагород.

«Депутатська група «Платформа за життя та мир» і один з її лідерів Герой України Бойко є стабільними партнерами влади, тож Банкова не бачить сенсу в тому, щоб псувати відносини з колишніми «ОПЗЖівцями», котрі стали на «шлях виправлення». Завжди знаходяться важливіші законопроєкти, для схвалення яких потрібні голоси депутатів з «токсичних» груп», – пояснив депутат.

Ба більше, навіть у разі ухвалення відповідного закону Бойка, скоріш за все, не позбавлять звання Героя. Він отримав його у 2004 році від Леоніда Кучми за «визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу».

Зокрема, для того, аби позбавити Бойка Зірки Героя, депутата мають або засудити за однією з «колабораційних» статей, або накласти санкції через Радбез. Таким чином, небажання образити одного поважного політика гальмує покарання тих осіб, які вже ходять під санкціями або звинувачені у державній зраді.

Григорій Мамка у своєму законопроєкті пропонує додати до існуючої нині процедури позбавлення держвідзнак одну підставу – засудження за «особливо тяжкі злочини». Зокрема, за державну зраду, диверсію, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність, тобто всі злочини, актуалізовані воєнним часом. Депутат переконаний, що санкції РНБО не повинні стати підставою для позбавлення звань чи орденів.

«Уявіть собі: проти когось вводять санкції та на цій основі відбирають звання. Припустимо, минає п’ять років і санкції знімають. І що, ми тоді будемо під барабани повертати звання назад?», – зауважив Мамка.

Небайдужі депутати постійно нагадують на погоджувальних радах про законопроєкти, які б викреслили зрадників і колаборантів із лав Героїв, але керівництво парламенту та монобільшості непохитне.

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Теги: Юрій Бойко санкції Герой України звання героя депутат

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