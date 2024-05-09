Рада підняла штрафи для ухилянтів

За прийняття закону проголосувало 256 депутатів

Парламент проголосував в цілому про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За прийняття закону проголосувало 256 депутатів.

«Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення- зробили. Багато негативних норм прибрали», – додав Железняк.

Згідно з порівняльною таблицею, оприлюдненою на сайті парламенту, редакція другого читання проєкту закону передбачає, що за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) встановлюватимуться такі штрафи:

в мирний час – від 3400 до 5100 гривень ;

; повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень ;

; в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

для громадян, – для посадових і юридичних осіб; повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

для громадян, – для на посадових і юридичних осіб; в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

Штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) правоохоронці відкрили у 2023 році. За другий рік війни було розпочато 6745 кримінальних проваджень через ухилення від призову.

Зазначається, що найбільше правопорушень виявили у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.

До слова, в Україні почали продавати через інтернет футболки із написом «ухилянт», що неабияк обурило користувачів мережі. Вони радять одразу класти у пакунок й повістку, а також порівнюють тих, хто надягає такі футболки, із навідниками, що здають позиції росіянам.

Філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич переконаний, що продаж футболок з написом «ухилянт» – це насправді непогана ідея, але, додав він, її потрібно лише трохи допрацювати. Він заявив, що кур'єрську доставку мають здійснювати лише працівники ТЦК, а в пакунки, відправлені «Новою Поштою», потрібно одразу вкладати повістку замовнику (або чоловіку замовниці). Окрім того, вважає Панич, всі бази даних замовників треба регулярно передавати у ТЦК.