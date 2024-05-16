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Ухилянти та право керувати авто: Міноборони зробило заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ухилянти та право керувати авто: Міноборони зробило заяву
Після оновлення даних, військовозобов’язаний зможе знову користуватися автомобілем
фото з відкритих джерел

Суд може ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом для тих, хто не уточнить дані у військкоматі

 

Суд може обмежити право на керування автомобілем тим, хто намагається уникнути оновлення даних у ТЦК, але після виконання вимог законодавства це обмеження скасують. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемаратону.

За словами Лазуткіна, через п’ять днів після того, як людина не з’явилася у ТЦК і СП, видається «вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного». Якщо людина ігнорує й цю вимогу, то ТЦК звертатиметься до суду, а той може ухвалити рішення про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом.

Однак, як наголосив Лазуткін, після оновлення даних, військовозобов’язаний зможе знову користуватися автомобілем. Також він спростував чутки, що військові масово забиратимуть легкові автомобілі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: Міноборони закон військові Володимир Зеленський президент Місяць обмеження

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