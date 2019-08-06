Кількість звернень до Центрів обслуговування клієнтів «Волиньгазу» протягом року зросла майже на 30% новини компаній



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Більшість звернень стосуються питань щодо стану особових рахунків

За шість місяців 2019 року до Центрів обслуговування клієнтів АТ «Волиньгаз» звернулось більше 150 тис. споживачів. На 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Збільшення кількості звернень пов’язані із розширенням кола споживачів, які обслуговують ЦОК – наразі у «Волиньгазу» вже 4 таких центри. Сервіси ЦОК набувають особливої актуальності під час частих змінами нормативно-правової бази, що регулює газову сферу. В цьому році багато питань виникло через веремію із нормами споживання газу, а також підвищення тарифу на транспортування газу для АТ «Укртрансгаз». На додачу, споживачі вперше отримали право обирати підрядників для технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Усі ці фактори вплинули на зростання звернень клієнтів АТ «Волиньгаз» до Центрів обслуговування.

Більшість звернень стосувалися запитань щодо стану особових рахунків: звірка наявності заборгованості, перерахунку, уточнення діючих норм і тарифів, переоформлення особових рахунків у зв'язку зі зміною власника тощо.

Понад 1 000 заяв було подано з технічних питань – на реконструкцію системи газопостачання, на приєднання, на ремонт та обслуговування газових приладів. Також Центри обслуговування клієнтів приймають заяви на виконання будівельно-монтажних робіт, повірку лічильників тощо.

«Центр обслуговування клієнтів – це наша основна точка взаємодії з клієнтами. Для вирішення будь-кого газового питання вони можуть прийти сюди й отримати повну консультацію менеджера, написати заяву, укласти договір та багато іншого», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Волиньгаз» Юрій Петрук.

Для максимальної зручності перебування клієнтів Центр облаштований м’якими диванчиками, кондиціонером, кулером, кава-машиною. Електронна черга ефективно розподіляє потоки клієнтів за характером питань з метою запобігання утворення черг. Тонкі монітори, термінал і банкомат дають можливість інтерактивно вирішити ряд питань стосовно перевірки даних і здійснення оплат.