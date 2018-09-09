Китай буде більше відшкодовувати ПДВ експортерам електромеханіки
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Розсилка
Юані
Ставка повернення ПДВ підвищиться для деяких галузей народного господарства Китаю
Китай підвищує ставку повернення ПДВ при експорті деякої електромеханічної, культурної та іншої продукції. Про це оголосили Мінфін і Головне податкове управління КНР.
Ставка повернення ПДВ при експорті багатокомпонентних інтегральних схем, фільтрів придушення неелектромагнітних перешкод, книг і газет буде підвищена до 16 відсотків, повідомляється в заяві.
Ставка повернення податку при експорті різьблених виробів з бамбука, дерев'яних віял підвищується до 13 відсотків, а при експорті продукції з базальтового волокна і шпильок - до 9 відсотків.
Зміни вступлять в силу 15 вересня.
Джерело: Синьхуа