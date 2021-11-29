Китай подав у суд на Україну через «Мотор Січ». Все, що відомо про конфлікт

Інтерес китайських інвесторів до українського підприємства може бути пояснений зазіханнями Москви на стратегічно важливий для обороноздатності України завод

Конфлікт України із китайським інвестором навколо стратегічного українського підприємства «Мотор Січ», що спеціалізується на виготовленні авіаційних та ракетних двигунів, врешті-решт може коштувати державі $4,5 млрд. «Главком» нагадує, яким чином розвивалася історія із продажем підприємства іноземцям.

Ще у 2016 році президент і власник «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв вирішив продати 75% акцій заводу китайській компанії Beijing Xinwei Technology Group та її дочірній Skyrizon, контрольованим китайським бізнесменом Ван Цзінем.

ЗМІ раніше помічали зв’язки цього китайського підприємця із Росією. Зокрема, у 2012 році президент і голова правління Xinwei Group разом з росіянами заснував компанію російсько-китайське ТОВ «Ніріт-Сінвей Телеком Технолоджі». Інтерес з боку РФ до українського підприємства, що виробляє авіадвигуни, є цілком зрозумілим.

Окрім того, в серпні минулого року з’явилася несподівана інформація щодо інтересу олігарха Олександра Ярославського до запорізького підприємства. Підприємець нібито хотів викупити у китайців 25% акцій «Мотор Січі». Слід зазначити, що Ярославського пов’язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Після того як у середині січня 2021 року Сполучені Штати наклали санкції на китайських покупців української компанії, за два тижні ще серйозніші санкції запровадили президент України Володимир Зеленський та РНБО.

Згодом китайський акціонер «Мотор Січ» Skyrizon назвав санкції України «варварським пограбуванням» та почав міжнародний арбітраж на $3,5 млрд з державою Україна.

В лютому 2021 року МЗС України отримало від Китаю ноту у зв'язку із запровадженням Україною санкцій проти китайських акціонерів компанії «Мотор Січ».

Пізніше президент Зеленський заявив, що не дозволить Китаю або кому-небудь ще купити контрольний пакет «Мотор Січі», а 11 березня 2020 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про повернення «Мотор січі» у власність української держави.

19 березня Верховний суд відкрив справу за позовом китайців, а 20 березня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням СБУ, яка на той момент здійснювала досудові розслідування щодо підприємства, наклав арешт на цілісний майновий комплекс та 100% акцій АТ «Мотор Січ».

29 листопада 2021 року Китайська компанія Skyrizon та інші інвестори з КНР заявили, що через суд Гааги планують стягнути з України щонайменше $4,5 млрд за збитки, яких зазнали через українського виробника авіадвигунів «Мотор Січ».

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