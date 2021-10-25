Китайський техногігант втратив $344 млрд через конфлікт із владою

Голова КНР Сі Цзіньпін особисто дав розпорядження призупинити розміщення акцій групи на фондових біржах держави

Група китайських компаній зі сфери інтернет-бізнесу Alibaba Group Holding, засновник якої Джек Ма восени 2020 року дозволив собі критику на адресу Пекіна, за рік втратила $344 млрд капіталізації. Рекордну суму збитків підрахував Bloomberg.

На початку жовтня акції Alibaba впали до рекордного мінімуму під час торгів у Гонконгу на тлі посилення вимог до компанії та закликів влади до реструктуризації галузі бізнесу, у якій задіяні компанії Alibaba. До кінця місяця вартість акцій техногіганту відновилася на 30%, але як і раніше була на 43 відсотки нижче, ніж у жовтні 2020 року.

Крім Alibaba, в п'ятірці «лідерів» щодо зниження ринкової вартості за останній рік – китайські Kuaishou Technology (мінус $104 млрд), Ping An (мінус $66,1 млрд), Tencent ($65,4 млрд) і американська Zoom ($63 млрд).

Восени минулого року стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін особисто дав розпорядження призупинити розміщення акцій групи – після того, як Джек Ма розкритикував правила, що регулюють галузь високих технологій у Китаї. Вихід компанії на біржу міг стати наймасштабнішим в історії, але комітет з контролю над цінними паперами Китаю схвалив припинення призупинити розміщення через «зміни умов фінансово-технічного нагляду».

Після конфлікту з Ма Пекін посилив регулювання в ряді галузей, що торкнулося, зокрема, технологічних гігантів, а також сектора освітніх послуг.

Зазначимо, у вересні Bloomberg підрахував, що вперше з 2017 року в десятці найбільших компаній світу не залишилося жодної китайської.

Також слід нагадати, що китайська економіка, що є другою за розмірами у світі, цього року зросте на 7,8%, хоча раніше їй прогнозували зростання на рівні 8,2%. Зниження темпів зростання відбудеться через нестачу енергії, з якою стикнулася країна.

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