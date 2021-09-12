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    У Китаї зафіксували новий епіцентр зараження коронавірусом

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    На сході Китаю виявили новий епіцентр зараження&nbsp;Covid-19 - У Китаї зафіксували новий епіцентр зараження коронавірусом
    На сході Китаю виявили новий епіцентр зараження Covid-19
    Фото: Associated Press

    Місцева влада здійснює масштабне тестування і вже перевіряє 81 938 зразків

    У Китаю 11 вересня був виявлений новий епіцентр зараження Covid-19 всередині країни, їм стала східна провінція Фуцзянь. Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я країни.

    Шість підтверджених випадків зараження Covid-19 і 18 безсимптомних носіїв виявлені в повіті Сянью міста Путянь. Комітет охорони здоров'я КНР направив в місто робочу групу.

    Після виявлення першого в повіті випадку локального зараження влада приступила до тестування місцевих жителів - до теперішнього часу біоматеріали були взяті у 81 938 осіб. Всього в Путянь проживає близько 2,9 млн осіб.

    За добу в усій країні було виявлено 46 нових інфікованих, 26 з них прибули з-за кордону.

    Також стало відомо, що перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

    Тим часом ЄС повернув обмеження на в'їзд із шести країн. Україна залишилася в списку з 13 країн, для яких держави-члени ЄС мають з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

    До слова, оприлюднено рейтинг Covid-вакцин для подорожей.

    Як відомо, наразі для українців відкриті 35 країн Європи: МЗС назвав умови в'їзду.

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    Теги: місцева влада Китай Данія інфекція влада коронавірус
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    У Китаї зафіксували новий епіцентр зараження коронавірусом