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    Економіка та фінанси

    Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента (документ)

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    Працівники&nbsp;Миколаївського авіаремонтного заводу наголошують, що за керування Лікаренка він &laquo;пережив часи розрухи та пограбування&raquo; - Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента (документ)
    Працівники Миколаївського авіаремонтного заводу наголошують, що за керування Лікаренка він «пережив часи розрухи та пограбування»
    Фото: ЗІК

    Працівники закликають Зеленського не допустити, щоб Укроборонпром призначив їм особу, звинувачену у крадіжках держмайна

    В Укроборонпромі збираються призначити директором ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», що входить до складу концерну, Андрія Лікаренка, який займав цю посаду у 2012-14 роках. Результатом його роботи стало порушення кримінальних проваджень за розкрадання держмайна в особливо крупних розмірах. За це його звільнили, а слідчі дії тривають донині.

    Про це ідеться у відкритому зверненні трудового колективу підприємства до Президента Зеленського, яке підписали 402 співробітники.

    У документі зазначили, що підприємство наразі лишилося без керівника.

    «Термін контракту попереднього директора закінчився 29.07.2021 року. Станом на 03.08.2021 року Віктор Кирницький не звільнений і не призначений, хоча пройшов усі необхідні процедури. А натомість керівництво Укроборонпрому новим директором бажає призначити Андрія Лікаренка», – зазначено у зверненні.

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    Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента (документ)
    Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента (документ)

    Люди наголошують, що за керування Лікаренка «завод пережив часи розрухи та пограбування» і побоюються, що «країна втратить стратегічне ДП НАРП через часту та не найкращу зміну керівництва».

    У зверненні колектив висловлює президентові побажання, аби в Укроборонпромі почули голос людей і продовжили контракт із чинним директором.

    «Показники роботи ДП «НАРП» стабільно високі із динамікою зростання. Виконується Стратегія розвитку на 2019-2023 рр. Укладені нові контракти з ремонту авіатехніки, підприємство успішно конкурує на світових ринках з російськими компаніями, фінансово-економічне становище, порівняно з попередніми роками, стабілізувалось. Ми знаємо, що будемо робити у ближчі п’ять років. Цінуємо нашу спільну роботу і наш персональний внесок у розвиток підприємства», – ідеться у зверненні працівників НАРП.

    Люди висловлюють побажання главі держави не посилювати соціальну напруженість в колективі, що «може призвести до зриву виконання оборонних замовлень, зростання напруженості у складному регіоні». Вони готові «відстоювати свого керівника» і просять Володимира Зеленського посприяти, аби контракт із чинним директором було продовжено.

    Теги: Миколаївщина завод Миколаїв Укроборонпром
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    Колектив Миколаївського авіаремонтного заводу звернувся до президента (документ)