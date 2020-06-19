Криза та страйки шахтарів показали що «Роттердам+» давав найкращі умови для України, – Москаль



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Вітчизняне вугілля не конкурентне і лежить на складах, – Москаль

Шахтарі страйкують, бо вітчизняне вугілля не конкурентне і воно лежить на складах

Формула «Роттердам+» давала найкращі умови для України, нині ж шахти закриваються через падіння попиту на вітчизняне вугілля, ціна на яке дуже висока. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль в ефірі телеканалу ZIK.

«Історія з українським вугіллям показала, що дешевшої ціни, ніж була на «Роттердам плюс», плюс – це доставка, не існує. Сьогодні «Центренерго» купує в чотири рази дорожче», - сказав Москаль.

Він наголосив, шахтарі страйкують, шахти закриваються, оскільки вітчизняне вугілля не конкурентне і воно лежить на складах.

«Вся теплова електроенергетика залежить від шахт, а шахта залежить від їхньої роботи. Нема спроса, шахти закриваються. Прийде час, не будуть Шарій і радикали інших партій під офісом... Будуть шахтарі. Це їхній заробіток, а хто ж їм буде платити гроші, якщо їхнє вугілля не конкурентне», - пояснив Москаль.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозої вартості електроенернії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенернії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.

Нагадаємо, народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. повідомив, що 23 червня шахтарі планують виїжджати в Київ на протести, домагатись виплати заборгованостей.