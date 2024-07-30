Купівля авто – не нагальна потреба: Марченко прокоментував податок на транспорт

«Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою», – Марченко

Якщо запровадять військовий збір у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації – це не буде проблемою ані для авторинку, ані для покупців. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін отримує критику від автодилерів, які заявляють, що запровадження військового збору на купівлю авто призведе до тінізації ринку. Марченко припускає, що це може статися: «Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком».

Міністр фінансів зауважує, що купівля автомобіля наразі не є нагальною проблемою.

«У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще Збройні сили. Купівля авто зараз не є нагальною критичною потребою. По-друге, для сектора безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що з 1 вересня в Україні вступить в силу новий військовий збір 15% на купівлю авто. Вона зазначає, що підвищення податків не уникнути, адже до кінця 2024 року в державному бюджеті не вистачає 500 млрд грн, у тому числі на заробітну плату військовим.

Зауважимо, що новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки. У міністерстві вирішили на доступних прикладах показати громадянам, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів.

До слова, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.

Також загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.