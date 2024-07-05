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Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Оплата податків у Польщі: що слід врахувати українцям
Оплата податків у Польщі має низку тонкощів
фото із відкритих джерел

Податок на доходи фізичних осіб у Польщі складає 12% для доходів до 120 тис злотих на рік

Переїзд до Польщі для роботи або навчання вимагає розуміння місцевої податкової системи. Податки є невід’ємною частиною фінансового життя, і знання основних аспектів податкового законодавства допоможе уникнути неприємних сюрпризів. Про це пише inPoland.

Податковим резидентом Польщі вважається особа, яка:

  • Перебуває на території Польщі понад 183 дні в календарному році;
  • Має центр життєвих інтересів у Польщі (наприклад, родина, робота, бізнес);
  • Податкові резиденти зобов’язані декларувати свої доходи, отримані як у Польщі, так і за її межами.

Типи податків

Податок на доходи фізичних осіб (PIT)
Податок на доходи фізичних осіб (Podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT) є основним податком, який сплачують працівники, підприємці та інші фізичні особи. Він має прогресивну шкалу:

  • 12% для доходів до 120 000 злотих на рік (1,22 млн грн)%;
  • 32% для доходів понад 120 000 злотих на рік.


Соціальні внески

Працівники у Польщі також сплачують внески на соціальне страхування (ZUS), які покривають пенсійне страхування, медичне страхування та інші соціальні виплати. Роботодавець і працівник сплачують ці внески разом.

ПДВ (Podatek od towarów i usług, VAT)

Податок на додану вартість (ПДВ) у Польщі становить 23%. Однак для деяких товарів і послуг застосовуються знижені ставки: 8%, 5% і 0%.

Податкова декларація

Термін подачі
Податкова декларація подається щорічно до 30 квітня за попередній календарний рік. Це стосується як резидентів, так і нерезидентів, які отримали доходи у Польщі.

Як можна подати декларацію?

  • Онлайн через систему e-PIT;
  • Особисто у податковій інспекції;
  • Поштою.

Поради для українців у Польщі

«Податкове законодавство Польщі може здаватися складним, особливо для тих, хто нещодавно переїхав до країни. Однак, розуміння основних принципів і своєчасне виконання податкових обов’язків допоможе уникнути проблем і забезпечити стабільне фінансове становище»,– пише inPoland. Якщо виникають сумніви щодо податкового статусу або обов’язків, слід звернутися податкового консультанта. Це допоможе уникнути помилок і можливих штрафів. Також важливо зберігати всі документи, що підтверджують доходи та витрати. Це допоможе під час заповнення податкової декларації та у випадку перевірки з боку податкових органів.

Раніше стало відомо, що українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою «Крок додому», яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland.Для участі потрібно заповнити анкету. Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.

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Теги: робота документи декларація статистика податки Польща біженці

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