Проєкт бюджету на 2024 рік у деталях
Інфляція прогнозується на рівні 10,8%
Сьогодні Кабмін спрямував на розгляд Верховної Ради проєкт державного бюджету України на 2024 рік.
Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.
На наступний рік передбачені такі видатки на оборонно-промисловий комплекс: 55,8 млрд грн на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, й понад 48 млрд грн – на виробництво дронів.
Для підтримки бізнесу у 2024 році закладено майже 30 млрд грн за різними програмами.
Також документом передбачається переспрямування частини податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців (прогноз – 96,3 млрд грн) із місцевих бюджетів до спецфонду держбюджету, а також скорочення норми відрахування звичайного ПДФО до 60% для громад, як і закладено у чинному Бюджетному кодексі.
Майже 208 млрд грн уряд сподівається залучити через розміщення військових облігацій, а на 26 млрд грн будуть перевиконані неподаткові надходження.
В проєкт бюджету-2024 закладено зростання ВВП на 5%. Інфляція прогнозується на рівні 10,8%. Мінімальна зарплата зросте до 7100 грн, а з 1 квітня 2024-го – до 8000 грн.
Середньорічний курс долара – 41,4 грн. Цей курс закладається в бюджет для розрахунків доходів і видатків. Ймовірно, він відрізнятиметься від реального, особливо з огляду на те, що з 24 лютого 2022 року в Україні діє фіксований обмінний курс (наразі 36,6 грн).
Доходи державного бюджету у 2024-му зростуть на 355,9 млрд грн, або на 25,6%. Очікується, що найбільше зросте:
- податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – разом на 132,7 млрд грн, або на 73,6%;
- податок на додану вартість – на 130,7 млрд грн, або на 21%;
- податок на прибуток підприємств – на 62,8 млрд грн, або на 56,7%;
- акцизний податок – на 51 млрд грн, або на 35,3%.
Дефіцит держбюджету буде на рівні 1,6 трлн грн – це на 74,2% більше, ніж фактичний дефіцит у 2022 році. Основними партнерами України залишатимуться США та ЄС. Від них уряд очікуватиме підтримку у розмірі $12-13 млрд і 18 млрд євро відповідно.
Нагадаємо, розгляд державного бюджету Верховною Радою у першому читанні має відбутись не пізніше 20 жовтня. А до 1 грудня – голосування в цілому.
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