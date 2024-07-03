Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)

Покупці зможуть обрати модель з різними колісними дисками

Chery представила гібридний кросовер Fulwin T10. Новинка надійде у продаж у Китаї вже з 14 липня. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Попереду Chery Fulwin T10 розташовані вузькі фари та закрита решітка радіатора. На бампері є широкий повітрозабірник. Позаду розміщені вузькі ліхтарі, які об’єднані в один блок. Також можна побачити компактний спойлер.

фото з відкритих джерел

Габарити Chery Fulwin T10:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1712 мм;

колісна база – 2820 мм.

На вибір запропонують чотири кольори кузова: білий, чорний, сріблястий та зелений. Також покупці зможуть обрати модель з різними колісними дисками.

В інтер’єрі розташовані два великі дисплеї, один з яких є панеллю приладів, а другий відповідає за мультимедійну систему.

Також є кермо з плоским дном. У список оснащення увійдуть проєкційний дисплей, контурне підсвічування інтер’єру та потужна аудіосистема з 14 динаміками. Крім цього передбачено 10 подушок безпеки та панорамний люк на даху.

фото з відкритих джерел

Покупці зможуть замовити кросовер з п’яти- або шестимісним інтер’єром. Сидіння переднього пасажира підтримуватиме функцію масажу.

Chery Fulwin T10 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 154 к.с. і 220 Нм крутного моменту та електромотором потужністю 221 к.с. і 390 Нм крутного моменту. Вона працює у парі з 3-ступінчастою АКПП, а розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди.

Також стане доступна модифікація з 1,5-літровим турбованим двигуном та двома електромоторами сумарною потужністю 456 к.с. і 740 Нм крутного моменту. Ця версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,9 секунди.

На авто встановлена ​​акумуляторна батарея місткістю 34,46 кВт·год. Запас ходу на електротязі становить 210 км. Також кросовер здатний проїхати до 1400 км у змішаному режимі.

Новинка вже доступна для попереднього замовлення у Китаї. Очікується, що початкова вартість кросовера становитиме близько 200 000 юанів (27 500 доларів).