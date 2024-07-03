Головна Техно Авто
search button user button menu button

Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)
Chery представила недорогий позашляховик Amulet T10
фото з відкритих джерел

Покупці зможуть обрати модель з різними колісними дисками

Chery представила гібридний кросовер Fulwin T10. Новинка надійде у продаж у Китаї вже з 14 липня. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Попереду Chery Fulwin T10 розташовані вузькі фари та закрита решітка радіатора. На бампері є широкий повітрозабірник. Позаду розміщені вузькі ліхтарі, які об’єднані в один блок. Також можна побачити компактний спойлер.

Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото) фото 1
фото з відкритих джерел

Габарити Chery Fulwin T10:

  • довжина – 4850 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • висота – 1712 мм;
  • колісна база – 2820 мм.

На вибір запропонують чотири кольори кузова: білий, чорний, сріблястий та зелений. Також покупці зможуть обрати модель з різними колісними дисками.
В інтер’єрі розташовані два великі дисплеї, один з яких є панеллю приладів, а другий відповідає за мультимедійну систему.

Також є кермо з плоским дном. У список оснащення увійдуть проєкційний дисплей, контурне підсвічування інтер’єру та потужна аудіосистема з 14 динаміками. Крім цього передбачено 10 подушок безпеки та панорамний люк на даху.

Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото) фото 2
фото з відкритих джерел

Покупці зможуть замовити кросовер з п’яти- або шестимісним інтер’єром. Сидіння переднього пасажира підтримуватиме функцію масажу.

Chery Fulwin T10 оснащений гібридною установкою з 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 154 к.с. і 220 Нм крутного моменту та електромотором потужністю 221 к.с. і 390 Нм крутного моменту. Вона працює у парі з 3-ступінчастою АКПП, а розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди.

Також стане доступна модифікація з 1,5-літровим турбованим двигуном та двома електромоторами сумарною потужністю 456 к.с. і 740 Нм крутного моменту. Ця версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,9 секунди.

На авто встановлена ​​акумуляторна батарея місткістю 34,46 кВт·год. Запас ходу на електротязі становить 210 км. Також кросовер здатний проїхати до 1400 км у змішаному режимі.

Новинка вже доступна для попереднього замовлення у Китаї. Очікується, що початкова вартість кросовера становитиме близько 200 000 юанів (27 500 доларів).

Читайте також: Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв
Теги: автомобіль Chery авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки акції «Tesla за донат» було зібрано понад 2 млн грн внесків від небайдужих українців
Переможець акції «Tesla за донат» отримав ключі від електрокара Волонтерська ініціатива
10 червня, 15:20
Єврокомісія звернулася до влади Китаю, щоб обговорити висновки розслідування та вивчити можливі шляхи розв’язання проблем
ЄС запроваджує мита на електромобілі з Китаю на рівні до 38%
13 червня, 03:53
На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2024 року
5 червня, 00:23
Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко і його позаштатний радник Юрій Голик (зліва направо)
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
11 червня, 22:00
До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин
На столичній Оболоні чоловік потрощив шість авто (фото)
19 червня, 15:29
Новий електрокар значно перевищуватиме середню ціну продажу Ferrari
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
20 червня, 08:49
Військовослужбовці, які отримали травми стали до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
На кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки
24 червня, 16:49
Відбулося 133 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2024 року
23 червня, 00:05
Два дрони-камікадзе нібито атакували багатоквартирний будинок у Білгородській області
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40

Авто

Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)
Chery представила недорогий позашляховик із запасом ходу 1400 км (фото)
Корпус морської піхоти США буде суттєво модернізовано, аби дати відсіч Китаю
Корпус морської піхоти США буде суттєво модернізовано, аби дати відсіч Китаю
Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото)
Skoda анонсувала новий кросовер Elroq (фото)
Штучний інтелект самостійно створив перший двигун для ракети (фото)
Штучний інтелект самостійно створив перший двигун для ракети (фото)
Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв
Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв
Водіям в Україні загрожують нові штрафи: зареєстровано законопроєкт
Водіям в Україні загрожують нові штрафи: зареєстровано законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
37K
Удари американською зброєю по Криму: Пентагон зробив заяву
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем
12K
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
9118
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну

Новини

Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Сьогодні, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Сьогодні, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Сьогодні, 19:26
Саміт НАТО у Вашингтоні. Американський дипломат прогнозує кілька новин для України: гарні і не дуже
Сьогодні, 19:22
Тенісистка Еліна Світоліна перемогла суперницю на старті Вімблдона-2024
Сьогодні, 18:43
Громади зможуть рахувати кількість відходів від руйнувань за уніфікованим методом
Сьогодні, 18:38

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua