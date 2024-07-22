Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно

42 нові перевірки компаній запланувала Податкова на 2024 рік

За даними Державної податкової служби протягом 2024 року заплановані перевірки понад 3,3 тис. компаній та ФОПів. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців. У червні компаній «під наглядом» побільшало на 42 одиниці. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначається, на перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії.

Які бізнеси потрапили до оновленого списку?

Серед нових компаній можна відзначити «Сенс банк» з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв сім позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності.

Перевірятимуть податківці також ТОВ «Агропроінвест 08» – майже 2 млрд грн та ТОВ «Алма Він» – 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ «Трейдінг продакт компанії» з доходом у понад 326 млн грн.

Як повідомлялося, у четвер, 18 липня, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.