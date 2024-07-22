Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
42 нові перевірки компаній запланувала Податкова на 2024 рік
За даними Державної податкової служби протягом 2024 року заплановані перевірки понад 3,3 тис. компаній та ФОПів. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців. У червні компаній «під наглядом» побільшало на 42 одиниці. Про це свідчать дані Опендатабот.
Як зазначається, на перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.
Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії.
Які бізнеси потрапили до оновленого списку?
Серед нових компаній можна відзначити «Сенс банк» з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв сім позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності.
Перевірятимуть податківці також ТОВ «Агропроінвест 08» – майже 2 млрд грн та ТОВ «Алма Він» – 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ «Трейдінг продакт компанії» з доходом у понад 326 млн грн.
Як повідомлялося, у четвер, 18 липня, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.
Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.
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