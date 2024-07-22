Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно
фото ілюстративне

42 нові перевірки компаній запланувала Податкова на 2024 рік

За даними Державної податкової служби протягом 2024 року заплановані перевірки понад 3,3 тис. компаній та ФОПів. З них майже 73% припаде на компанії, а решта — на приватних підприємців. У червні компаній «під наглядом» побільшало на 42 одиниці. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначається, на перевірки протягом цього року варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. У червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які перевірять уже в другому півріччі.

Найбільше перевірок буде здійснено у Києві – 26%. А також у Дніпропетровській та Львівській областях – 8,1% та 6,9% відповідно. Найменший інтерес податківців привернула Херсонщина – лише 2 компанії.

Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список) фото 1

Які бізнеси потрапили до оновленого списку?

Серед нових компаній можна відзначити «Сенс банк» з виторгом 12.9 млрд грн, який обійняв сім позицію в Індексу Опендатабота серед банківських видів діяльності.

Перевірятимуть податківці також ТОВ «Агропроінвест 08» – майже 2 млрд грн та ТОВ «Алма Він» – 1,6 млрд грн. Натомість закриває топ десятку ТОВ «Трейдінг продакт компанії» з доходом у понад 326 млн грн.

Як повідомлялося, у четвер, 18 липня, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень. 

Нагадаємо, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.

Читайте також: Податок на газовану воду: Рада готує сюрприз українцям 
Теги: Державна податкова служба податки ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними асоціації, на даний момент в Україні існує потенціал для будівництва до 3 ГВт вітроелектростанцій протягом наступних двох років
Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори
Вчора, 16:20
Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн
Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок
18 липня, 16:44
Одному з головних податківців Києва загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва
12 липня, 13:29
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
9 липня, 06:02
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом? авторська стаття
4 липня, 18:11
Київ є лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження
4 липня, 16:12
Упродовж 2024 року можна звернутися за податковою знижкою за 2023 рік
Як українці можуть повернути частину коштів за оплату навчання: роз’яснення
3 липня, 08:57
Експерти переконані в наявності альтернативи підвищенню цін на пальне та податків
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Гетманцев заявив, що в Україні катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони
«У нас величезна діра в бюджеті». Гетманцев висловився про податки
26 червня, 07:49

Бізнес

Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список)
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
Федерація роботодавців України б'є на сполох: «Закон про промислове забруднення – це бомба»
«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
«Нова пошта» відновила роботу після масштабного збою
В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів
В Україні вже працюють майже 500 жінок-шахтарів
В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК
В цьому році було зруйновано 90% теплоелектростанцій ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
140K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
47K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
12K
Що далі, то мирних планів буде більше
6832
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua