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Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Держава не створила умови для будівництва нових електростанцій, що вигідно Росії – інвестори
За даними асоціації, на даний момент в Україні існує потенціал для будівництва до 3 ГВт вітроелектростанцій протягом наступних двох років
ілюстративне фото: Depositphotos

«Цього тижня парламент України проголосував за скасування податків і зборів на енергетичне обладнання»

Нові податкові стимули для відновлення енергетики в Україні (скасування імпортного мита та ПДВ) допоможуть ремонту та технічному обслуговуванню генеруючих потужностей, але не сприятимуть будівництву нових вітроелектростанцій. Про це заявляє Українська вітроенергетична асоціація, повідомляє Recharge. 

«Російський енергетичний тероризм» став переможцем після того, як український парламент не спромігся скасувати мита на імпорт певного вітроенергетичного обладнання в двох нещодавно прийнятих законопроектах», – стверджує УВЕА.

Видання нагадує, що цього тижня парламент України проголосував за скасування податків і зборів на енергетичне обладнання, оскільки країна прагне замінити об’єкти виробництва електроенергії, які були знищені російськими ракетами.

Проте в УВЕА заявили, що законопроекти не скасовують податки та мита на імпорт вітрогенераторів.

«В результаті основне обладнання, необхідне для будівництва вітрових електростанцій, не буде звільнено від податків, що суперечить заявленим намірам уряду. Без необхідних податкових пільг розвиток вітроенергетики в Україні значно сповільниться», – зазначають інвестори.

За даними асоціації, на даний момент в Україні існує потенціал для будівництва до 3 ГВт вітроелектростанцій протягом наступних двох років, але український парламент «неодноразово дискримінував» вітроенергетичний сектор.

«Це нехтування свідчить про свідомий вибір для збільшення дефіциту енергетичної системи, стримування міжнародних інвестицій, шкоди іміджу України та сприяння російському енергетичному тероризму», – підкреслюють в УВЕА.

«Такі дії ненавмисно підтримують Росію, єдину країну, яка офіційно розглядає вітроенергетику та розвиток відновлюваної енергетики як загрозу своїй національній безпеці», – додають інвестори.

Як повідомлялося, 16 липня парламент проголосував за законопроєкти №11258 та №11259, які передбачають скасування мита та нарахування ПДВ на імпорт енергетичного обладнання в Україну.

Водночас, Українська вітроенергетична асоціація заявила, що Рада не надала податкові стимули інвесторам для будівництва нових вітроелектростанцій в Україні, через що проблема відключень електроенергії поглибиться.

На думку інвесторів, відсутність підтримки проєктів вітроенергетики несе прямі негативні наслідки для зменшення дефіциту потужності в енергосистемі і скорочення часу відключень в перспективі найближчих років.

Теги: енергетика альтернативна енергетика інвестиції податки

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