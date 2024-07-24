Як працюватиме щомісячний військовий збір для громадян: пояснення Мінфіну

Якщо зарплата – 8 000 грн, щоденна сума збору становить 13 грн на день

Новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві вирішили на доступних прикладах показати громадянам, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів.

«Повномасштабна війна триває вже третій рік, і потреби в секторі безпеки та оборони зростають. Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб.

Для фінансування опору агресору можемо розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому чверть із цієї суми ми пропонуємо закрити в тому числі за рахунок перегляду військового збору з 1,5% до 5,0% для фізичних осіб», – йдеться у повідомленні.

Так, до прикладу, якщо зарплата – 8 000 грн, щоденна сума збору становить 13 грн на день. Проте навіть за ці накопичені кошти держава може придбати тактичні рукавиці, які захистять військового від пошкоджень.

«Якщо ж ваша зарплата 50 000 грн, завдяки сплаті військового збору ви всього за місяць особисто долучитесь до купівлі тактичного рюкзаку», – зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.