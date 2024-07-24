Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як працюватиме щомісячний військовий збір для громадян: пояснення Мінфіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як працюватиме щомісячний військовий збір для громадян: пояснення Мінфіну
Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб
фото: glavcom.ua

Якщо зарплата – 8 000 грн, щоденна сума збору становить 13 грн на день

Новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.  Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У міністерстві вирішили на доступних прикладах показати громадянам, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів.

«Повномасштабна війна триває вже третій рік, і потреби в секторі безпеки та оборони зростають. Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб.

Як працюватиме щомісячний військовий збір для громадян: пояснення Мінфіну фото 1

Для фінансування опору агресору можемо розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому чверть із цієї суми ми пропонуємо закрити в тому числі за рахунок перегляду військового збору з 1,5% до 5,0% для фізичних осіб», – йдеться у повідомленні.

Так, до прикладу, якщо зарплата – 8 000 грн, щоденна сума збору становить 13 грн на день. Проте навіть за ці накопичені кошти держава може придбати тактичні рукавиці, які захистять військового від пошкоджень.

«Якщо ж ваша зарплата 50 000 грн, завдяки сплаті військового збору ви всього за місяць особисто долучитесь до купівлі тактичного рюкзаку», – зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.

Читайте також: Які компанії потрапили до оновленого переліку перевірок Податкової (список) 
Теги: податки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд тільки що схвалив Закон про зміни у Бюджет 2024 з підвищенням видатків на 500 млрд та Податкові зміни на 140 млрд грн
Товари з-за кордону стануть дорожчими: Кабмін схвалив збільшення оподаткування посилок
18 липня, 16:44
Уряд готує зростання податків: які зміни чекають на українців
Уряд готує зростання податків: які зміни чекають на українців
18 липня, 16:39
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
9 липня, 06:02
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?
Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом? авторська стаття
4 липня, 18:11
Експерти переконані в наявності альтернативи підвищенню цін на пальне та податків
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Данія є провідним виробником м'яса і молока у Європі
По 100 євро на рік: корови у Данії «платитимуть» новий податок
27 червня, 17:22
«Укрпошта» випустила нову поштову марку
«Укрпошта» випустила поштову марку незвичної форми
27 червня, 13:46
Гетманцев заявив, що в Україні катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони
«У нас величезна діра в бюджеті». Гетманцев висловився про податки
26 червня, 07:49
Уряд вже пішов на деякі поступки, пообіцявши скасувати запропоновані нові податки. Але цього виявилося недостатньо, щоб задовольнити протестувальників
У Кенії відбувся штурм парламенту: поліція відкрила по активістах вогонь, є загиблі
25 червня, 21:07

Особисті фінанси

Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли
У Пенсійному фонді розповіли, які види пенсії доступні для військових
У Пенсійному фонді розповіли, які види пенсії доступні для військових
Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9774
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8840
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8584
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua