Підвищення військового збору: міністр фінансів звернувся до нардепів

Як наголошує Сергій Марченко, країни, які «своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни»

Міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до Верховної Ради з проханнями підтримати законопроєкт про підвищення військового збору. Про це міністр написав у колонці для LB.ua.

За словами міністра, підвищення військового збору складний, однак вимушений крок.

«Війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд грн», – написав Марченко.

Основним джерелом фінансування додаткових військових потреб стануть внутрішні запозичення (220,1 млрд грн). Частково потреби закриють коштом фактичного перевиконання доходів держбюджету в першому півріччі 2024 року (75,8 млрд грн), скороченням видатків (65,7 млрд грн) і уже проголосованим підвищенням акцизу на пальне (16,9 млрд грн).

Натомість решту 121,8 млрд грн має принести підвищення ставок військового збору.

«Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни», – вказав Марченко, коментуючи цю пропозицію.

Як приклад очільник Мінфіну, навів Велику Британію, яка у період Першої світової війни змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дало змогу країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат. У США під час тієї ж війни гранична податкова ставка зросла з 7% до 77%, що також сприяло значному зростанню надходжень.

Друга світова війна знову підтвердила цей принцип. У Великій Британії максимальна ставка податку на прибуток підвищилася до 97,5%. У США податок на найнижчий рівень доходів зріс з 4% до 23%, а податки на надприбутки доходили до 94%.

«Податки разом з внутрішніми запозиченнями стають вирішальним джерелом фінансування воєнних дій, бо ніхто не зацікавлений у нашій перемозі більше, ніж ми самі», – зауважив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд гривень.

До слова, загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону – 1,685 трлн грн.