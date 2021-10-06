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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїна знову зростає, піднявся вище за позначку в $50 тис.

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    Вартість біткоїна перевищила $50 тис. вперше з 7 вересня - Курс біткоїна знову зростає, піднявся вище за позначку в $50 тис.
    Вартість біткоїна перевищила $50 тис. вперше з 7 вересня
    Фото: Reuters

    В ході торгів біткоїн виріс більш ніж на 5%

    Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в $50 тис., продовживши відновлення. Про це повідомляє Reuters.

    Біткоїн подорожчав на 2,35% та досяг $50 398.

    За останню добу криптовалюта додала в ціні 5,29%, за тиждень – майже 18%. Капіталізація зросла до $941 млрд.

    Криптовалюта відновила максимум вперше за місяць.

    Вартість біткоїна в ході торгів перевищила $50 тис – після того, як Bank of America (один з найбільших американських банків) охарактеризували криптовалютe як новий клас активів, повідомляє Bloomberg.

    У BofA заявили, що ринок криптовалюти «занадто великий, щоб його ігнорувати».

    У звіті також відзначається, що на Уолл-стріт зростає інтерес до криптовалюти, незважаючи на обмеження на майнінг і розслідування проти найбільших криптовалютних бірж з боку Китаю.

    Зазначається, що криптовалюта опустилася нижче $50 тис. 7 вересня на тлі більш широкого розпродажу акцій компаній, що займаються криптовалютою та блокчейнами.

    У вересні біткоїн почав падати, досягнувши мінімуму в $40 596 21 вересня.

    Як заявляють у компанії CoinShares, інвестори стали більш прихильними до заяв регуляторів.

    До слова, названо умову, за якої буде знищено біткоїн.

    Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

    Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

    Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.

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    Теги: фінанси Біткоїн криптовалюта
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    Курс біткоїна знову зростає, піднявся вище за позначку в $50 тис.