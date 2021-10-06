Курс біткоїна знову зростає, піднявся вище за позначку в $50 тис.
В ході торгів біткоїн виріс більш ніж на 5%
Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в $50 тис., продовживши відновлення. Про це повідомляє Reuters.
Біткоїн подорожчав на 2,35% та досяг $50 398.
За останню добу криптовалюта додала в ціні 5,29%, за тиждень – майже 18%. Капіталізація зросла до $941 млрд.
Криптовалюта відновила максимум вперше за місяць.
Вартість біткоїна в ході торгів перевищила $50 тис – після того, як Bank of America (один з найбільших американських банків) охарактеризували криптовалютe як новий клас активів, повідомляє Bloomberg.
У BofA заявили, що ринок криптовалюти «занадто великий, щоб його ігнорувати».
У звіті також відзначається, що на Уолл-стріт зростає інтерес до криптовалюти, незважаючи на обмеження на майнінг і розслідування проти найбільших криптовалютних бірж з боку Китаю.
Зазначається, що криптовалюта опустилася нижче $50 тис. 7 вересня на тлі більш широкого розпродажу акцій компаній, що займаються криптовалютою та блокчейнами.
У вересні біткоїн почав падати, досягнувши мінімуму в $40 596 21 вересня.
Як заявляють у компанії CoinShares, інвестори стали більш прихильними до заяв регуляторів.
До слова, названо умову, за якої буде знищено біткоїн.
Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.
Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.
Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.