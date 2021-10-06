Курс біткоїна знову зростає, піднявся вище за позначку в $50 тис.

В ході торгів біткоїн виріс більш ніж на 5%

Уперше за 4 тижні біткоїн досяг вартості в $50 тис., продовживши відновлення. Про це повідомляє Reuters.

Біткоїн подорожчав на 2,35% та досяг $50 398.

За останню добу криптовалюта додала в ціні 5,29%, за тиждень – майже 18%. Капіталізація зросла до $941 млрд.

Криптовалюта відновила максимум вперше за місяць.

Вартість біткоїна в ході торгів перевищила $50 тис – після того, як Bank of America (один з найбільших американських банків) охарактеризували криптовалютe як новий клас активів, повідомляє Bloomberg.

У BofA заявили, що ринок криптовалюти «занадто великий, щоб його ігнорувати».

У звіті також відзначається, що на Уолл-стріт зростає інтерес до криптовалюти, незважаючи на обмеження на майнінг і розслідування проти найбільших криптовалютних бірж з боку Китаю.

Зазначається, що криптовалюта опустилася нижче $50 тис. 7 вересня на тлі більш широкого розпродажу акцій компаній, що займаються криптовалютою та блокчейнами.

У вересні біткоїн почав падати, досягнувши мінімуму в $40 596 21 вересня.

Як заявляють у компанії CoinShares, інвестори стали більш прихильними до заяв регуляторів.

До слова, названо умову, за якої буде знищено біткоїн.

Зазначимо, що Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїни легальним платіжним засобом. Влада придбала біткоїнів майже на $26 млн, а в майбутньому планує купити ще більше.

Нагадаємо, нещодавно інший американський мільярдер порадив «бути дуже обережними з біткоїном» тим, хто погано розуміється на криптовалютах.

Нагадаємо також, що минулої весни біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.