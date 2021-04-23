Біткоїн обвалився до рекордного мінімуму

Біткоїн (Bitcoin) – електронна валюта, концепт якої був озвучений ще 2008 року

Зранку 23 квітня біткоїн коштував $49 222

У п'ятницю, 23 квітня, ціна біткоїна знизилася більш ніж на 10%. Про це свідчать дані сервісу CoinDesk.

Станом на 7:18 за Києвом курс криптовалюти впав на 10,22%, до $49 098. Вартість біткоїна опустилася нижче $50 тис. вперше з 8 березня.

Станом на 10:20 за Києвом біткоїн коштував $49 222.

Скріншот Сoindesk

У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.