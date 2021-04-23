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    Біткоїн обвалився до рекордного мінімуму

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    Біткоїн (Bitcoin)&nbsp;&ndash;&nbsp;електронна валюта, концепт якої був озвучений ще 2008 року - Біткоїн обвалився до рекордного мінімуму
    Біткоїн (Bitcoin) – електронна валюта, концепт якої був озвучений ще 2008 року
    Фото з відкритих джерел

    Зранку 23 квітня біткоїн коштував $49 222

    У п'ятницю, 23 квітня, ціна біткоїна знизилася більш ніж на 10%. Про це свідчать дані сервісу CoinDesk.

    Станом на 7:18 за Києвом курс криптовалюти впав на 10,22%, до $49 098. Вартість біткоїна опустилася нижче $50 тис. вперше з 8 березня.

    Станом на 10:20 за Києвом біткоїн коштував $49 222.

    Скріншот Сoindesk
    Скріншот Сoindesk

    У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.

    Біткоїн (Bitcoin) електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

    Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

    Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

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    Теги: економіка Біткоїн криптовалюта
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