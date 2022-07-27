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  4. Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн (фотофакт)
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    Економіка

    Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн (фотофакт)

    Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн - Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн (фотофакт)
    Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн
    фото: glavcom.ua

    Ціна євро у обмінниках також перевищила 40 грн

    Незважаючи на офіційне закріплення НБУ курсу долара на позначці 36,5686 грн/$, вартість американської та європейської валют стрімко зростає. Курс долара в Україні сягнув позначки в 40 грн за один долар США. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Так, станом на вечір 26 липня у київських обмінниках купівля долара була в середньому по 39,60 грн, продаж – 40 грн.

    Ціна євро у обмінниках перевищила 40 грн. Купівля євро – 40 грн, продаж – 40,40 грн за євро.

    Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

    Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

    Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

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    Теги: інфляція Національний банк курс валют США банк війна Україна НБУ
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    Курс долара в обмінниках сягнув 40 грн (фотофакт)