Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше
Західна економічна допомога рятує Україну під час війни
фото з відкритих джерел

«Якщо приплив грошей буде недостатнім, то українська економіка потрапить у кризу»

Економіст, лауреат Нобелівської премії 2008 року Пол Кругман у своїй колонці у New York Times проаналізував стан української економіки в умовах війни.

Загалом він досить оптимістичний, незважаючи на похмурі цифри: за офіційними оцінками, український ВВП упав на 37% рік до року, а інфляція в країні зросла до 24% у річному вираженні.

Падіння ВВП, звичайно, величезне, але цього слід очікувати, враховуючи масштаби руйнувань, окупацію п'ятої частини території країни та блокаду морських портів, зазначив економіст.

А 24-відсоткова інфляція в умовах війни є цілком помірною, пише Кругман. Війна вимагає різкого підвищення бюджетних видатків, жодна держава не може покрити їх за рахунок податків (тим більше коли доходи у платників податків знижуються), тому залишається фінансувати їх із двох джерел: запозичення та грошова емісія.

«Нормально і навіть прийнятно бачити значну інфляцію у воєнні часи», – зазначив Кругман.

Він вважає, що українська влада зуміла досить успішно обмежити масштаби лиха, але головне, що рятує Україну, - що вона не самотня. Західна економічна допомога, хоч і привертає менше уваги, ніж постачання озброєння, - не менш важлива, пише Кругман. «Якщо приплив грошей буде недостатнім (а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного), то українська економіка потрапить у кризу», – зазначив Кругман.

На Заході є школа зовнішньополітичної думки, яка вважає, що Україна приречена, а тому й військова та фінансова допомога їй безглузда. Але Кругман наголошує, що перемога ЗСУ на Харківщині важлива ще й тим, що розбиває аргументи цієї школи та допомагає країні заручитися стабільним потоком як зброї, так і грошей.

Читайте також: Анатомія стагфляції. Світову економіку врятує Україна
Теги: економіка війна Україна росія ВВП інфляція

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією з січня по серпень досяг 117,2 мільярда доларів
Китай продовжує підминати під себе економіку Росії
13 вересня, 16:31
Є три сценарії подальшого розвитку економіки Росії: стресовий, цільовий та інерційний
Російська економіка страждатиме мінімум до 2030 року
9 вересня, 08:53
Завдяки збільшенню надходжень міжнародної фінансової допомоги дефіцит держбюджету є незначним
Економіка України. Бізнес звикає працювати під час війни
8 вересня, 19:30

Економіка

Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше
Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше
«Це дно». Експерт прокоментував заяву «Укренерго» про підготовку до зими
«Це дно». Експерт прокоментував заяву «Укренерго» про підготовку до зими
В Україні можна буде придбати військові облігації через «Дію»
В Україні можна буде придбати військові облігації через «Дію»
Анатомія стагфляції. Світову економіку врятує Україна
Анатомія стагфляції. Світову економіку врятує Україна
Санкції проти російських банків. НАЗК скаржиться на бездіяльність НБУ
Санкції проти російських банків. НАЗК скаржиться на бездіяльність НБУ
Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги
Байден розпорядився виділити Україні черговий пакет військової допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
102K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
73K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
60K
Путін осоромився під час зустрічі з Ердоганом
54K
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
36K
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту