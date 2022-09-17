Лауреат Нобелівської премії про українську економіку: могло бути й гірше

«Якщо приплив грошей буде недостатнім, то українська економіка потрапить у кризу»

Економіст, лауреат Нобелівської премії 2008 року Пол Кругман у своїй колонці у New York Times проаналізував стан української економіки в умовах війни.

Загалом він досить оптимістичний, незважаючи на похмурі цифри: за офіційними оцінками, український ВВП упав на 37% рік до року, а інфляція в країні зросла до 24% у річному вираженні.

Падіння ВВП, звичайно, величезне, але цього слід очікувати, враховуючи масштаби руйнувань, окупацію п'ятої частини території країни та блокаду морських портів, зазначив економіст.

А 24-відсоткова інфляція в умовах війни є цілком помірною, пише Кругман. Війна вимагає різкого підвищення бюджетних видатків, жодна держава не може покрити їх за рахунок податків (тим більше коли доходи у платників податків знижуються), тому залишається фінансувати їх із двох джерел: запозичення та грошова емісія.

«Нормально і навіть прийнятно бачити значну інфляцію у воєнні часи», – зазначив Кругман.

Він вважає, що українська влада зуміла досить успішно обмежити масштаби лиха, але головне, що рятує Україну, - що вона не самотня. Західна економічна допомога, хоч і привертає менше уваги, ніж постачання озброєння, - не менш важлива, пише Кругман. «Якщо приплив грошей буде недостатнім (а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного), то українська економіка потрапить у кризу», – зазначив Кругман.

На Заході є школа зовнішньополітичної думки, яка вважає, що Україна приречена, а тому й військова та фінансова допомога їй безглузда. Але Кругман наголошує, що перемога ЗСУ на Харківщині важлива ще й тим, що розбиває аргументи цієї школи та допомагає країні заручитися стабільним потоком як зброї, так і грошей.