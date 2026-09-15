Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи
Аудитори перевірять діяльність обласних агролісгоспів
фото: Unsplash (ілюстративне)

Перевірки охоплять підприємства, яким підпорядковано близько 20% українських лісів

Державна аудиторська служба України планує перевірити обласні комунальні агролісогосподарські підприємства, яким, за попередніми підрахунками, підпорядковано близько 20% лісів України. Рішення ухвалено після виявлення системних проблем і тіньових схем у лісовій галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Відомство завершило масштабні контрольні заходи у державному підприємстві «Ліси України». У 2025 році підприємство увійшло до лідерів за обсягом нарахованих дивідендів, однак перевірки виявили низку системних проблем і суттєвих фінансових порушень.

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва назвала однією з найбільших проблем масове переведення лісогосподарських робіт на приватний аутсорсинг. Лише у 2025 році підприємство уклало відповідних договорів приблизно на 10 млрд грн.

Під час перевірок аудитори не знайшли низку підрядників за місцями їхньої реєстрації. Водночас підприємства, які не мали достатньої кількості офіційно оформлених працівників, звітували про висадження мільйонів дерев та заготівлю десятків тисяч кубометрів деревини.

За словами Басалаєвої, нормативно-правова база є єдиною для всіх лісокористувачів. Тому у Держаудитслужбі припускають, що подібні проблеми та схеми можуть існувати й на інших підприємствах галузі, насамперед підконтрольних місцевій владі.

Саме тому відомство запланувало аудити та ревізії обласних комунальних агролісогосподарських підприємств. За попередніми підрахунками, їм підпорядковано близько 20% лісів України.

Агролісгоспи – це підприємства, які займаються веденням лісового господарства поза системою ДП «Ліси України». Зокрема, до них належать комунальні підприємства обласних рад та їхні дочірні структури.

«Головна мета заходів – унеможливити використання тіньових схем на місцях, забезпечити збереження лісового фонду та пересвідчитися, що кошти (дивіденди) від використання лісових ресурсів у повному обсязі надходять до відповідних бюджетів громад», – зазначила Басалаєва.

Очільниця Держаудитслужби також додала, що порушення у лісовій галузі не залишаться без належного реагування та відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про схеми із залученням приватних підрядників до виконання лісогосподарських робіт. У центрі розслідування опинився черкаський бізнесмен Сергій Бабенко та пов'язані з ним компанії, які отримували підряди у лісовій галузі.  Під час аудиту 11 із 12 перевірених підприємств не знайшли за їхніми юридичними та фактичними адресами.

Одна з компаній у березні 2025 року задекларувала висадку 2,4 млн дерев, хоча офіційно мала лише одного працівника. Інше підприємство відзвітувало про висадку 3,5 млн дерев, не маючи у штаті жодного працівника. Лише протягом 2025 року сума договорів із компаніями, які аудитори пов'язували з Бабенком, сягнула майже пів мільярда гривень.

Читайте також:

Теги: ліс аудит Держаудитслужба Алла Басалаєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна перевірить, як виконується угода про фонд відбудови зі США
Держаудитслужба взялася за фонд відбудови України та США
3 вересня, 16:40
Державне контрольне управління заявило про фінансові ризики для державного бюджету
Снаряди для України на €70 млн: міністр оборони Естонії звільнився після скандалу
3 вересня, 05:45
Фонд держмайна заробив майже 258 млн грн на приватизації
Фонд держмайна продав 43 об'єкти у серпні: скільки отримала держава
1 вересня, 19:29
Фахівці зібрали уламки БпЛА та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів
У Голосіївському районі через уламки дрона сталася лісова пожежа
26 серпня, 12:25
Роботи з ліквідації пожежі тривають
На Київщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу (відео)
24 серпня, 16:45
Після сильних дощів на території Національного військового меморіального кладовища в Гатному були зафіксовані розмиви ґрунту
Мінветеранів проведе аудит Національного військового меморіального кладовища
22 серпня, 19:02

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2026: традиції та молитва
Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи
Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи
Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини
Частина українців у Польщі скаржиться на дискримінацію: названо головні причини
Куди летять шахеди? Флеш запропонував відкрити українцям важливі дані
Куди летять шахеди? Флеш запропонував відкрити українцям важливі дані
Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України
Поліція планує запустити «фантоми» ще у двох областях України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
54K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Сьогодні, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Вчора, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua