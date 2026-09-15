Хто отримує мільярдні підряди? Аудитори взялися за обласні агролісгоспи

Перевірки охоплять підприємства, яким підпорядковано близько 20% українських лісів

Державна аудиторська служба України планує перевірити обласні комунальні агролісогосподарські підприємства, яким, за попередніми підрахунками, підпорядковано близько 20% лісів України. Рішення ухвалено після виявлення системних проблем і тіньових схем у лісовій галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Відомство завершило масштабні контрольні заходи у державному підприємстві «Ліси України». У 2025 році підприємство увійшло до лідерів за обсягом нарахованих дивідендів, однак перевірки виявили низку системних проблем і суттєвих фінансових порушень.

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва назвала однією з найбільших проблем масове переведення лісогосподарських робіт на приватний аутсорсинг. Лише у 2025 році підприємство уклало відповідних договорів приблизно на 10 млрд грн.

Під час перевірок аудитори не знайшли низку підрядників за місцями їхньої реєстрації. Водночас підприємства, які не мали достатньої кількості офіційно оформлених працівників, звітували про висадження мільйонів дерев та заготівлю десятків тисяч кубометрів деревини.

За словами Басалаєвої, нормативно-правова база є єдиною для всіх лісокористувачів. Тому у Держаудитслужбі припускають, що подібні проблеми та схеми можуть існувати й на інших підприємствах галузі, насамперед підконтрольних місцевій владі.

Саме тому відомство запланувало аудити та ревізії обласних комунальних агролісогосподарських підприємств. За попередніми підрахунками, їм підпорядковано близько 20% лісів України.

Агролісгоспи – це підприємства, які займаються веденням лісового господарства поза системою ДП «Ліси України». Зокрема, до них належать комунальні підприємства обласних рад та їхні дочірні структури.

«Головна мета заходів – унеможливити використання тіньових схем на місцях, забезпечити збереження лісового фонду та пересвідчитися, що кошти (дивіденди) від використання лісових ресурсів у повному обсязі надходять до відповідних бюджетів громад», – зазначила Басалаєва.

Очільниця Держаудитслужби також додала, що порушення у лісовій галузі не залишаться без належного реагування та відповідальності.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про схеми із залученням приватних підрядників до виконання лісогосподарських робіт. У центрі розслідування опинився черкаський бізнесмен Сергій Бабенко та пов'язані з ним компанії, які отримували підряди у лісовій галузі. Під час аудиту 11 із 12 перевірених підприємств не знайшли за їхніми юридичними та фактичними адресами.

Одна з компаній у березні 2025 року задекларувала висадку 2,4 млн дерев, хоча офіційно мала лише одного працівника. Інше підприємство відзвітувало про висадку 3,5 млн дерев, не маючи у штаті жодного працівника. Лише протягом 2025 року сума договорів із компаніями, які аудитори пов'язували з Бабенком, сягнула майже пів мільярда гривень.