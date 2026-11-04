Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб

Українські виробники труб понад рік чекають захисту від демпінгового імпорту з Туреччини

Розгляд остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини знову перенесли, цього разу ще на два тижні. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, з моменту подання заяви українськими виробниками труб минуло вже понад рік. При цьому попередні антидемпінгові заходи також не були застосовані, попри відповідний запит бізнесу.

«Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання», – зазначив Каленков.

Він наголосив, що за цей час близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків, тоді як імпорт із Туреччини, за його даними, зріс утричі порівняно з 2021 роком.

За словами Каленкова, турецька продукція витісняє українську через демпінгові ціни, які можуть бути нижчими за собівартість вітчизняних виробників.

Окремим ризиком він назвав значний потенціал Туреччини для подальшого нарощування поставок в Україну. За його словами, вільні виробничі потужності турецьких підприємств у кілька разів перевищують обсяги українського споживання, тоді як на ключових експортних ринках – у США, ЄС і Великій Британії – щодо турецької продукції діють торговельні обмеження.

Каленков також звернув увагу на використання окремими турецькими виробниками російської металургійної сировини.

«Страшно уявити, що в трубній продукції, яка використовується для спорудження антидронових коридорів та інших об’єктів захисту в Україні, через відсутність торговельних заходів може використовуватися російська сталь», – заявив він.

За його словами, кожен місяць зволікання з рішенням працює проти українських виробників: підприємства втрачають замовлення, обсяги виробництва та ресурси для відновлення, тоді як імпорт посилює позиції на внутрішньому ринку.

Каленков окремо розкритикував роботу Міністерства економіки та довкілля і його очільника Олександра Кравченка.

На його думку, відомство фактично самоусунулося від ухвалення рішень, які необхідні для захисту української промисловості.

«Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки», — наголосив президент «Укрметалургпрому».

Він попередив, що подальше зволікання може мати ширші наслідки для промисловості.

«Інакше існує ризик, що найближчим часом консервувати свої потужності буде не лише АМКР, але й десятки інших українських виробників. А це десятки тисяч робочих місць, податки, валютні надходження», – резюмував Каленков.