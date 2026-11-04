Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб

Українські виробники труб понад рік чекають захисту від демпінгового імпорту з Туреччини

Розгляд остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини знову перенесли, цього разу ще на два тижні. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

За його словами, з моменту подання заяви українськими виробниками труб минуло вже понад рік. При цьому попередні антидемпінгові заходи також не були застосовані, попри відповідний запит бізнесу.

«Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання», – зазначив Каленков.

Він наголосив, що за цей час близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків, тоді як імпорт із Туреччини, за його даними, зріс утричі порівняно з 2021 роком.

За словами Каленкова, турецька продукція витісняє українську через демпінгові ціни, які можуть бути нижчими за собівартість вітчизняних виробників.

Окремим ризиком він назвав значний потенціал Туреччини для подальшого нарощування поставок в Україну. За його словами, вільні виробничі потужності турецьких підприємств у кілька разів перевищують обсяги українського споживання, тоді як на ключових експортних ринках – у США, ЄС і Великій Британії – щодо турецької продукції діють торговельні обмеження.

Каленков також звернув увагу на використання окремими турецькими виробниками російської металургійної сировини.

«Страшно уявити, що в трубній продукції, яка використовується для спорудження антидронових коридорів та інших об’єктів захисту в Україні, через відсутність торговельних заходів може використовуватися російська сталь», – заявив він.

За його словами, кожен місяць зволікання з рішенням працює проти українських виробників: підприємства втрачають замовлення, обсяги виробництва та ресурси для відновлення, тоді як імпорт посилює позиції на внутрішньому ринку.

Каленков окремо розкритикував роботу Міністерства економіки та довкілля і його очільника Олександра Кравченка.

На його думку, відомство фактично самоусунулося від ухвалення рішень, які необхідні для захисту української промисловості.

«Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки», — наголосив президент «Укрметалургпрому».

Він попередив, що подальше зволікання може мати ширші наслідки для промисловості.

«Інакше існує ризик, що найближчим часом консервувати свої потужності буде не лише АМКР, але й десятки інших українських виробників. А це десятки тисяч робочих місць, податки, валютні надходження», – резюмував Каленков.

Теги: податки імпорт промисловість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна може потребувати імпорту електроенергії з Європи обсягом до 2,5 ГВт
Граничні ціни на ринку електроенергії можуть заблокувати частину імпорту під час зимового дефіциту – Центр Разумкова
1 листопада, 18:28
Нова пропаганда Путіна: окуповані території нібито є частиною Росії, а Китай допоможе їм розвиватися
«Прийдуть китайці». Росія «потішила» жителів окупованих українських територій
28 жовтня, 21:23
Альтернативи доставленню через Чорне море обмежені
Українські дрони повністю заблокували імпорт до Росії через Чорне море – ЗМІ
20 жовтня, 17:32
Незалежність НБУ має поєднуватися з прозорою оцінкою витрат монетарної політики та її впливу на економіку України
Незалежність НБУ та відповідальність за ціну монетарної політики
19 жовтня, 11:50
Генеральний директор найбільшого металургійного підприємства України «Метінвест» Юрій Риженков
«Українській металургії загрожує ще одна небезпека,є... боку ЄС»: Fortune – про нові квоти на сталь
16 жовтня, 13:11
Володимир Кудрицький пояснив, чому цінові обмеження можуть завадити імпорту електроенергії з Європи
Якщо прайс-кепи будуть нижчими за ціни в ЄС, імпорт в Україну не піде – Кудрицький
11 жовтня, 16:22
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
«Це знищить одну з опор української економіки»: в Метінвесті пояснили, як квоти ЄС можуть вплинути на українську металургію
7 жовтня, 13:29
Експерт попереджає про ризики для імпорту електроенергії та роботи газових станцій уже восени
Низькі прайс-кепи на рівні початку року вже не відповідають ситуації на енергоринку – експерт
6 жовтня, 18:58
ФОП, які одночасно працюють за наймом, можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо роботодавець сплатив за них внесок не менше мінімального страхового внеску
Податкова пояснила, хто може не платити ЄСВ за себе
6 жовтня, 08:34

Бізнес

Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб
Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб
П'ять атак балістикою, зупинка портів і квоти ЄС: «Запоріжсталь» пішла у збиток на 2,3 млрд грн
П'ять атак балістикою, зупинка портів і квоти ЄС: «Запоріжсталь» пішла у збиток на 2,3 млрд грн
Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку
Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку
Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн
Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн
Нацбанк запровадив новий довідковий курс гривні до євро: як його розраховуватимуть
Нацбанк запровадив новий довідковий курс гривні до євро: як його розраховуватимуть
Влада заманює аграріїв стовідсотковим бронюванням. Але є нюанс, який лякає фермерів
Влада заманює аграріїв стовідсотковим бронюванням. Але є нюанс, який лякає фермерів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua