Депутати б'ють на сполох: одіозний чиновник часів Януковича отримав посаду у «Лісах України»

Нове кадрове призначення може мати негативні наслідки для лісової галузі

Призначення колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації часів президентства Віктора Януковича Олега Сала радником голови ДП «Ліси України» викликало критику з боку народних депутатів. Із заявами щодо кадрового рішення виступили Ольга Василевська-Смаглюк та Олексій Гончаренко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на їхні дописи.

Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що останніми місяцями лісова галузь перебуває в центрі уваги після заяв президента про необхідність кадрового перезавантаження та наведення порядку. На її думку, окремі кадрові рішення не відповідають цим завданням.

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Депутатка також згадала про попереднє призначення заступника генерального директора ДП «Ліси України» з якості та сертифікації. За її словами, ця особа фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного збагачення та могла бути пов'язана з доведенням до банкрутства компанії «Надра України».

Окремо парламентарка висловилася щодо призначення Олега Сала. «А ось тепер друге призначення, яке взагалі викликає шок. Олег Сало, відомий як багаторічний соратник Віктора Януковича та колишній голова Львівської обласної державної адміністрації часів його президентства. Генерал-майор міліції, який очолював обласне управління МВС на Львівщині, і під час «Помаранчевої революції» в 2004 році його звинувачували у численних зловживаннях владою, зокрема, і в переслідуваннях активістів, які виступали проти Януковича», – написала вона.

За словами депутатки, формально Сало став радником голови державного підприємства, однак його роль може бути ширшою. «Формально він обійняв посаду радника голови ДП «Ліси України», однак, у дійсності, за моєю інформацією, він виконуватиме функції «смотрящого»», – заявила Василевська-Смаглюк.

Вона також наголосила, що відповідно до Лісового кодексу України управління лісовою галуззю мають здійснювати фахівці з профільною освітою та відповідним досвідом. Крім того, депутатка повідомила, що звернулася до міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва із проханням пояснити причини таких кадрових рішень, однак відповіді поки не отримала.

На кадрове рішення також відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. Він нагадав про попередній резонанс навколо державного підприємства, пов'язаний із зарплатою виконавчого директора, та поставив під сумнів доцільність нового призначення.

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«Після скандалу з тим, що виконавчий директор отримував в рік майже 19 млн грн зарплати. Тепер нас вирішили здивувати ще більше. Бо тепер, як пише депутатка Василевська-Смаглюк, радником голови Лісів став Олег Сало. Це - колишній голова Львівської ОДА часів президентства Януковича, генерал-майор міліції, багаторічний представник старої владної системи», – написав Гончаренко.

Депутат висловив нерозуміння, чому саме Олег Сало отримав можливість впливати на роботу державного підприємства. «Яким чином він стає радником? Де він, а де Ліси? Це що взагалі відбувається? Хто дозволив, щоб ця людина сьогодні мала впливати на управління однією з найбільших державних компаній? Це у нас такі покращення від Кабміну???» – додав Гончаренко.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет Міністрів ухвалив постанову №692, яка передбачає перегляд критеріїв визначення критично важливих підприємств. Зокрема, для підтвердження такого статусу середня заробітна плата на підприємстві має становити не менше трьох мінімальних зарплат – 25 941 грн. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, залишили чинним попередній поріг – 21 618 грн.