Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Місцевий житель на ім’я Міхал знайшов незвичайно великий гриб під час осіннього походу до лісу

Гриб важив 2,54 кг, а окружність його ніжки в найширшому місці становила 47 см

У польських лісах триває осінній сезон збирання грибів, під час якого на території лісництва Північна (Nadleśnictwo Piwniczna) чоловік натрапив на велетенський білий гриб, який знавці назвали рекордним екземпляром. Про це пише «Главком» із посиланням на видання o2.pl.

Місцевий житель на ім’я Міхал знайшов незвичайно великий гриб під час осіннього походу до лісу. Той важив 2,54 кг, а окружність його ніжки в найширшому місці становила 47 см. Попри вражаючі розміри, на грибі не було помітних слідів пошкодження личинками. Його м’якоть також зберегла характерний для білого гриба запах.

«Вітаємо пана Міхала та щиро дякуємо йому за надіслані докладні матеріали про цей винятковий екземпляр білого гриба», – ідеться в дописі лісництва у Facebook.

Нагадаю, на Хмельниччині працівники Національного природного парку «Мале Полісся» виявили нове місце зростання рідкісного гриба – листочні кучерявої, відомої також як спарасис кучерявий (Sparassis crispa). Цей вид занесений до Червоної книги України.

Також у вересні на Буковині провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергій Якубина виявив рідкісний сатанинський гриб, який легко сплутати з білим. Цей вид є отруйним і може спричинити серйозні розлади травлення. Еколог закликав грибників збирати лише добре відомі їм види та не ризикувати, якщо виникають сумніви щодо їстівності гриба.