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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чим далі в ліс – тим більше дров. Неймовірна схема розквітла у реформованих «Лісах України»

glavcom.ua
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Мільярд дерев чи мільярди на деревах?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Поки країні звітують про мільйони нових дерев, аудитори знаходять фірми-привиди

Пам’ятаєте обіцянку про «мільярд дерев». Так от, вона виконується))) Просто президент не в курсі, як саме.

Отже, кажуть, чим далі в ліс – тим більше дров. В українських реаліях воєнного часу цю народну мудрість можна переформулювати: чим далі в ліс – тим більше мільярдів.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» голова Держаудитслужби Алла Басалаєва розповідає про неймовірну схему, яка розквітла у реформованих «Лісах України».

Державне підприємство винаймає фірми-привиди, здає в оренду свою техніку, а ті звітують про мільйони висаджених дерев і інші лісові звитяги. Наприклад одне приватне підприємство відзвітувало про висадку 3,5 млн дерев, не маючи у штаті жодного працівника...

Ці фірми настільки потужні, що їх не можуть знайти навіть ревізори. Не тільки без працівників, а й без офісів! Без жодних ознак життя! Зате з сотнями мільйонів гривень державних контрактів.

А найцікавіше, що весь цей лісовий «хоровод» крутиться не навколо білок чи бобрів, а навколо такого собі громадянина Бабенка. Так чи інакше уся лісова імперія фірм-прокладок, а їх ціла дюжина, пов’язана із ним.

Кажуть, там в «Лісах України» якраз триває зміна караулу. Ну, звісно, після такого час змотувати вудочки. Втім, ліси – це лише одна з тем цього корупційного бурелому, про який ми сьогодні розказуємо.

У великому інтерв’ю «Главкому» Басалаєва також повідомляє перші результати перевірки контрактів Fire Point, розказує, почому тепер легендарні «яйця по 17», анонсує «чорний список» токсичних підрядників оборонки та пояснює, чи дійсно «Укрзалізниці» треба 16 млрд дотацій.

А на десерт – київський корупційний «торт». Історія про «Київавтодор», який замість ремонтів доріг і мостів знайшов вигідніше заняття – почав висаджувати екзотичні кущі десь на Окружній. Але про це я ще окремо напишу. Результат цих ботанічних експериментів вражає.

Детальніше про все вже на «Главкомі» 👉 Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Ми перевіряли контракти Fire Point
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Держбюджет ліс Держаудитслужба Алла Басалаєва

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Микола Підвезяний

Чим далі в ліс – тим більше дров. Неймовірна схема розквітла у реформованих «Лісах України»
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