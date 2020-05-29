Лісова галузь потребує негайної реформи, інакше незаконні вирубки та пожежі будуть продовжуватися, – нардеп Пушкаренко



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Арсеній Пушкаренко розповів про нові закони, які треба прийняти задля захисту лісів

Нардепи підготували законопроект про посилення захисту лісів

Верховна Рада вже найближчим часом має ухвалити пакет законопроектів щодо інвентаризації українських лісів та посилення їхнього протипожежного захисту відповідно до сучасних світових стандартів.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Арсеній Пушкаренко.

Нардеп підкреслив, що, у разі бездіяльності українського парламенту, історія зі знищенням вогнем десятків тисяч гектарів лісу, яка сталася цієї весни, буде повторюватися щороку.

«Ті пожежі, які відбулися в Київській області в Зоні відчуження, в Древлянському заповіднику в Народницькому районі, а також в Овруцькому, Олевському, Лугинському районах – це страшна трагедія для Полісся, адже вигоріли десятки тисяч гектарів лісу. Ми втратили дуже багато дерев і тварин. Тридцять років нікому не було діла до лісного господарства. Тому ця трагедія для всіх нас – гарний привід нарешті розібратися з ситуацією, яка відбувається в лісному господарстві», – заявив парламентар.

Арсеній Пушкаренко подякував народним депутатам за прийняття цієї весни закону про посилення відповідальності за умисні підпали трави та лісу. До речі, нардеп виступав співавтором цього закону. Також він закликав невідкладно ухвалити зміни до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів.

«За ініціативи голови Комітету з питань екологічної політики Олега Бондаренка ми разом з вами посилили відповідальність за підпал сухої трави та за підпали в лісах і в степу. Адже, що не весна, що не осінь, люди палять і палять. Тепер нас чекає законопроект №2379 «Про національну інвентаризацію лісів», також ініційований профільним комітетом. І ми повинні прийняти цей законопроект», – висловив впевненість Арсеній Пушкаренко.

Також, за інформацією народного депутата, вже найближчим часом в Секретаріаті ВР буде зареєстровано законопроект про посилення захисту лісів та запобігання лісових пожеж. Документ, зокрема, чітко визначить процедуру організації, проведення, забезпечення та відповідальності за протипожежну безпеку українського лісу відповідно до сучасних реалій та міжнародних стандартів.

«Готується закон про посилення захисту лісів і запобігання пожеж. Я, як депутат, який закріплений за північними районами Житомирщини, об’їхав всі ці пожежі. Бачив, що більшість протипожежних смуг, на жаль, робилися 5-10 років тому і не відповідають вимогам. Протипожежні водойми – захаращені. І коли пожежники приїжджають, їм елементарно ніде брати в лісі воду. Тому сьогодні між екологічним комітетом і комітетом з правоохоронної діяльності готується спеціальна робоча група, і всі депутати будуть долучені. Нам потрібно не просто вивчити проблематику, ми повинні на рівні законодавців, а далі – на рівні профільного міністерства, профільних державних агентств вирішити цю проблему», – закликав колег до законотворчих дій Арсеній Пушкаренко.

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали з 4 квітня, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

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