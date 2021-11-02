  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нацбанк виключив із держреєстру 55 фінансових компаній (список)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фінансові компанії виключили із держреєстру через відсутність ліцензій - Нацбанк виключив із держреєстру 55 фінансових компаній (список)
    Фінансові компанії виключили із держреєстру через відсутність ліцензій
    фото bank.gov.ua

    НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії

    Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії та 13 ломбардів у зв'язку з відсутністю у них чинних ліцензій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 жовтня.

    Зокрема, виключено такі фінансові компанії:

    • ТОВ «Фінсолюшнс»
    • ТОВ «ФК "Акорд»
    • ТОВ «Прайм Бізнес Ресурс»
    • ТОВ «ФК «Укрінвест Альянс»
    • ТОВ «Інвестмент Корпорейшн»
    • ТОВ «ФК «Грифон»
    • ТОВ «Волинська Факторингова Компанія»
    • ТОВ «Діамант-Фінанс»
    • ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія»
    • ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив»
    • ТОВ «Український Кредитний Дім»
    • ТОВ «Сицумон»
    • ТОВ «ФК «Діта Фінанс»
    • ТОВ «ФК «Інтерлоан»
    • ТОВ «Утренс Проміс»
    • ТОВ «ФК «Фінтандем»
    • ТОВ «КК «Хлібний Край Інвест»
    • ТОВ «ФК «Віртуоз»
    • ТОВ «Бурлінк ЛТД»
    • ТОВ «ФК «Фін-Інвест»
    • ТОВ «ФК «Інтернал Фінанс»
    • ТОВ «ФК «Секвенція»
    • ТОВ «ФК «Аннесі»
    • ТОВ «ФК «Артеміда»
    • ТОВ «ФК «Будінвестконсалт-21»
    • ТОВ «ФК «Дівіон»
    • ТОВ «Коммерсе Кредит Профіт»
    • ТОВ «КУ «Приват Інвестгруп»
    • ТОВ «ФК «Плаза Фінанс»
    • ТОВ «ФК «Основафінанс»"
    • ТОВ «ФК «Лордекс»
    • ТОВ «Мантор»
    • ТОВ «ФК "Добробут»
    • ТОВ «ФК «Кеш Меш»
    • ТОВ «Бігстар АПК»
    • ТОВ «Суерте Фінанс»
    • ТОВ «Транш Капітал»
    • ТОВ «ФК «Фін-Ай»
    • ТОВ «ФК «Фінком Кредит»
    • ТОВ «ФК «ЮА Кеш»
    • ТОВ «Ріо Фін»
    • ТОВ «Каскад Фінанс».

    Також виключено такі ломбарди:

    • ПТ «Ломбард «Аверс»
    • ПТ «Ломбард «Без Штрафів»
    • ПТ «Ломбард «Грошова Допомога»
    • ПТ «Ломбард «ДК»
    • ПТ «Ломбард «Дружба»
    • ПТ «Ломбард «Клондайк»
    • ПТ «Ломбард з участю ТОВ «Укр Кредит Сервіс» і Ко»
    • ПТ «Ломбард «Центральний»
    • ПТ «Ломбард ТОВ «Надал» і Компанія»
    • ПТ «Ломбард «Дочірнє підприємство «Нік» Страхової компанії «Лемма» у формі АТ закритого типу і Компанія»
    • ПТ «Ломбард, ТОВ «Рєм» і Компанія»
    • ПТ «Ломбардія «Ломбард»
    • ПТ «Ломбард «Ізілон».

    «Рішення про виключення фінансової установи-ліцензіата з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи може бути ухвалене в разі рішення про анулювання ліцензії відповідної фінансової установи-ліцензіата, якщо після такого анулювання фінансова установа не має чинних ліцензій на право надання певної фінансової послуги», – нагадали в Нацбанку.

    Нагадаємо, Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії.

    Також, Нацбанк відновив ліцензії двом ломбардам та одній кредитній спілці.

    До слова, Національний банк застосував до 10 фінкомпаній та двох ломбардів заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій.

    Теги: Національний банк кредит банк бізнес послуги ломбард
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк виключив із держреєстру 55 фінансових компаній (список)