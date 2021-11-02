Нацбанк виключив із держреєстру 55 фінансових компаній (список)
НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії
Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії та 13 ломбардів у зв'язку з відсутністю у них чинних ліцензій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 жовтня.
Зокрема, виключено такі фінансові компанії:
- ТОВ «Фінсолюшнс»
- ТОВ «ФК "Акорд»
- ТОВ «Прайм Бізнес Ресурс»
- ТОВ «ФК «Укрінвест Альянс»
- ТОВ «Інвестмент Корпорейшн»
- ТОВ «ФК «Грифон»
- ТОВ «Волинська Факторингова Компанія»
- ТОВ «Діамант-Фінанс»
- ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія»
- ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив»
- ТОВ «Український Кредитний Дім»
- ТОВ «Сицумон»
- ТОВ «ФК «Діта Фінанс»
- ТОВ «ФК «Інтерлоан»
- ТОВ «Утренс Проміс»
- ТОВ «ФК «Фінтандем»
- ТОВ «КК «Хлібний Край Інвест»
- ТОВ «ФК «Віртуоз»
- ТОВ «Бурлінк ЛТД»
- ТОВ «ФК «Фін-Інвест»
- ТОВ «ФК «Інтернал Фінанс»
- ТОВ «ФК «Секвенція»
- ТОВ «ФК «Аннесі»
- ТОВ «ФК «Артеміда»
- ТОВ «ФК «Будінвестконсалт-21»
- ТОВ «ФК «Дівіон»
- ТОВ «Коммерсе Кредит Профіт»
- ТОВ «КУ «Приват Інвестгруп»
- ТОВ «ФК «Плаза Фінанс»
- ТОВ «ФК «Основафінанс»"
- ТОВ «ФК «Лордекс»
- ТОВ «Мантор»
- ТОВ «ФК "Добробут»
- ТОВ «ФК «Кеш Меш»
- ТОВ «Бігстар АПК»
- ТОВ «Суерте Фінанс»
- ТОВ «Транш Капітал»
- ТОВ «ФК «Фін-Ай»
- ТОВ «ФК «Фінком Кредит»
- ТОВ «ФК «ЮА Кеш»
- ТОВ «Ріо Фін»
- ТОВ «Каскад Фінанс».
Також виключено такі ломбарди:
- ПТ «Ломбард «Аверс»
- ПТ «Ломбард «Без Штрафів»
- ПТ «Ломбард «Грошова Допомога»
- ПТ «Ломбард «ДК»
- ПТ «Ломбард «Дружба»
- ПТ «Ломбард «Клондайк»
- ПТ «Ломбард з участю ТОВ «Укр Кредит Сервіс» і Ко»
- ПТ «Ломбард «Центральний»
- ПТ «Ломбард ТОВ «Надал» і Компанія»
- ПТ «Ломбард «Дочірнє підприємство «Нік» Страхової компанії «Лемма» у формі АТ закритого типу і Компанія»
- ПТ «Ломбард, ТОВ «Рєм» і Компанія»
- ПТ «Ломбардія «Ломбард»
- ПТ «Ломбард «Ізілон».
«Рішення про виключення фінансової установи-ліцензіата з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи може бути ухвалене в разі рішення про анулювання ліцензії відповідної фінансової установи-ліцензіата, якщо після такого анулювання фінансова установа не має чинних ліцензій на право надання певної фінансової послуги», – нагадали в Нацбанку.
Нагадаємо, Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії.
Також, Нацбанк відновив ліцензії двом ломбардам та одній кредитній спілці.
До слова, Національний банк застосував до 10 фінкомпаній та двох ломбардів заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій.