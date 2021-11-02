Нацбанк виключив із держреєстру 55 фінансових компаній (список)

НБУ виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії

Національний банк виключив з Державного реєстру фінансових установ 42 фінансові компанії та 13 ломбардів у зв'язку з відсутністю у них чинних ліцензій. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 жовтня.

Зокрема, виключено такі фінансові компанії:

ТОВ «Фінсолюшнс»

ТОВ «ФК "Акорд»

ТОВ «Прайм Бізнес Ресурс»

ТОВ «ФК «Укрінвест Альянс»

ТОВ «Інвестмент Корпорейшн»

ТОВ «ФК «Грифон»

ТОВ «Волинська Факторингова Компанія»

ТОВ «Діамант-Фінанс»

ТОВ «Західноукраїнська фінансова компанія»

ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив»

ТОВ «Український Кредитний Дім»

ТОВ «Сицумон»

ТОВ «ФК «Діта Фінанс»

ТОВ «ФК «Інтерлоан»

ТОВ «Утренс Проміс»

ТОВ «ФК «Фінтандем»

ТОВ «КК «Хлібний Край Інвест»

ТОВ «ФК «Віртуоз»

ТОВ «Бурлінк ЛТД»

ТОВ «ФК «Фін-Інвест»

ТОВ «ФК «Інтернал Фінанс»

ТОВ «ФК «Секвенція»

ТОВ «ФК «Аннесі»

ТОВ «ФК «Артеміда»

ТОВ «ФК «Будінвестконсалт-21»

ТОВ «ФК «Дівіон»

ТОВ «Коммерсе Кредит Профіт»

ТОВ «КУ «Приват Інвестгруп»

ТОВ «ФК «Плаза Фінанс»

ТОВ «ФК «Основафінанс»"

ТОВ «ФК «Лордекс»

ТОВ «Мантор»

ТОВ «ФК "Добробут»

ТОВ «ФК «Кеш Меш»

ТОВ «Бігстар АПК»

ТОВ «Суерте Фінанс»

ТОВ «Транш Капітал»

ТОВ «ФК «Фін-Ай»

ТОВ «ФК «Фінком Кредит»

ТОВ «ФК «ЮА Кеш»

ТОВ «Ріо Фін»

ТОВ «Каскад Фінанс».

Також виключено такі ломбарди:

ПТ «Ломбард «Аверс»

ПТ «Ломбард «Без Штрафів»

ПТ «Ломбард «Грошова Допомога»

ПТ «Ломбард «ДК»

ПТ «Ломбард «Дружба»

ПТ «Ломбард «Клондайк»

ПТ «Ломбард з участю ТОВ «Укр Кредит Сервіс» і Ко»

ПТ «Ломбард «Центральний»

ПТ «Ломбард ТОВ «Надал» і Компанія»

ПТ «Ломбард «Дочірнє підприємство «Нік» Страхової компанії «Лемма» у формі АТ закритого типу і Компанія»

ПТ «Ломбард, ТОВ «Рєм» і Компанія»

ПТ «Ломбардія «Ломбард»

ПТ «Ломбард «Ізілон».

«Рішення про виключення фінансової установи-ліцензіата з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи може бути ухвалене в разі рішення про анулювання ліцензії відповідної фінансової установи-ліцензіата, якщо після такого анулювання фінансова установа не має чинних ліцензій на право надання певної фінансової послуги», – нагадали в Нацбанку.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії.

Також, Нацбанк відновив ліцензії двом ломбардам та одній кредитній спілці.

До слова, Національний банк застосував до 10 фінкомпаній та двох ломбардів заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій.